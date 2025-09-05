Tin sáng 5/9: Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/tháng

Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản

Tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất áp thuế suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tính trên thu nhập từng lần giao dịch (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan). Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). So với bản công bố lấy ý kiến trước đó, dự thảo lần này đã bỏ nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua, trong đó có lĩnh vực bất động sản., thông tin trên Người lao động.

Đáng chú ý, tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất áp thuế suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tính trên thu nhập từng lần giao dịch (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan).

Tại tờ trình gửi kèm hồ sơ dự án luật đến Bộ Tư pháp, không đề cập đến nội dung sửa đổi, hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của cá nhân.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tính trên thu nhập từng lần giao dịch (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan).

Trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính trực tiếp trên giá bán theo thời gian nắm giữ. Theo đó, dưới 2 năm áp thuế suất 10%, từ 2 đến 5 năm là 6%, từ 5 đến 10 năm là 4%, trên 10 năm hoặc bất động sản có nguồn gốc từ thừa kế là 2%. Cá nhân nhận thừa kế nhưng có hoạt động đầu cơ sẽ bị tính thuế như kinh doanh bất động sản.

Hà Nội sẽ xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu

Bãi xe dưới gầm cầu vượt ngã tư Vọng. Ảnh: Minh Hạnh (chụp 9h ngày 4/9/2025)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, theo Lao Động.

Theo chỉ đạo, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải chủ trì, phối hợp với đơn vị trúng thầu quản lý, bảo trì đường bộ và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông để kiểm tra toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 21 Nghị định 165/2024/NĐ-CP. Mọi trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn hoặc đất đường bộ đều phải kịp thời xử lý. Đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại vi phạm hoặc gây nguy cơ mất an toàn, hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng.

Ban Duy tu cũng phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy để tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó có việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi xe trái phép. Ngoài ra, công tác kiểm tra các điều kiện Phòng cháy Chữa cháy liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông phải tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, đề xuất giải pháp di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025. Đồng thời, đơn vị này phải rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm một phần lòng đường để trông giữ phương tiện theo Quyết định 6440/QĐ-UBND ngày 16/12/2024, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh trong tháng 9/2025, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu Phòng Tài chính – Đầu tư Hà Nội có trách nhiệm rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh của thành phố. Các đề xuất này sẽ được báo cáo UBND TP Hà Nội để bố trí vốn trung hạn và đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm.

"Các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm không để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu sai quy định, tránh nguy cơ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng cho hạ tầng giao thông và an toàn đô thị", văn bản nêu rõ.

Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa

Theo Vietnamnet, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, Bộ đã chủ động xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, đối với việc tuyển dụng nhà giáo, Bộ GD-ĐT đang xây dựng thông tư với định hướng giao Sở GD-ĐT chủ trì thực hiện, hoặc tham mưu UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cách tiếp cận trên đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng; đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, Bộ GD-ĐT cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Bộ trưởng GD-ĐT cũng cho biết, giai đoạn 2022-2026, ngành giáo dục được Bộ Chính trị bổ sung 65.980 biên chế. Trong hai năm học 2022-2023 và 2023-2024, cả nước tuyển được hơn 40.000 giáo viên. Tuy nhiên, do số học sinh và số lớp liên tục tăng nên nhu cầu giáo viên cũng tăng mạnh (năm học 2023-2024 cần thêm 13.676 giáo viên; năm học 2024-2025 cần thêm khoảng 22.000 giáo viên). Vì vậy, nhiều địa phương vẫn còn thiếu giáo viên. Nguyên nhân chính là do nguồn tuyển hạn chế. Ở một số môn như Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, ngành sư phạm khó tuyển sinh vì thu nhập giáo viên còn thấp. Ngoài ra, quy trình phân bổ và tuyển dụng biên chế ở nhiều địa phương còn chậm, kéo dài.

Theo Bộ trưởng, trước tình trạng này, Bộ GD-ĐT đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: Chỉ đạo các cơ sở đào tạo mở mã ngành, đào tạo giáo viên theo nhu cầu thực tế của địa phương, nhất là các môn đặc thù; yêu cầu địa phương tuyển dụng đủ số biên chế được giao; chỉ đạo các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; thí điểm cơ chế tự chủ ở một số cơ sở mầm non, phổ thông công lập; đẩy mạnh xã hội hóa…

Cùng với các giải pháp từ Trung ương, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương chủ động tuyển dụng đủ biên chế được giao, có chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên, và bố trí kinh phí thực hiện hợp đồng giáo viên theo quy định.

Phạt 35 triệu đồng, đình chỉ cơ sở nấu cỗ nghi gây ngộ độc tập thể

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Nguyễn T.H.

Ngày 4/9, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng và đình chỉ 2 tháng hoạt động đối với hộ kinh doanh Nguyễn T.H. (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) – cơ sở nấu cỗ trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao, thông tin trên Người lao động.

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở này vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm: kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; người trực tiếp chế biến không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức; không thực hiện kiểm thực 3 bước; dụng cụ chế biến, bảo quản không đảm bảo tránh lây nhiễm chéo…

Ngoài tiền phạt, cơ sở còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong 2 tháng.

Trước đó, ngày 29-8, gia đình ông K.Đ. (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức tiệc tân gia với khoảng 220 khách mời, do hộ kinh doanh Nguyễn T.H. nấu cỗ.

Sau tiệc, 151 người có triệu chứng đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa. Đến ngày 4-9, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, xuất viện.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ sở kinh doanh phối hợp chi trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân, khắc phục vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn dịch vụ nấu ăn có đầy đủ giấy tờ, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cửa hàng bán 3 chùm nho 4,5 triệu đồng bị xử phạt vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Cửa hàng hoa quả Hương Đặng Fruit trong vụ việc 3 chùm nho 4,5 triệu đồng bị xử phạt. Ảnh: Khánh Linh

Theo Lao Động, liên quan vụ việc cửa hàng hoa quả nhập khẩu bán 3 chùm nho với giá 4,5 triệu đồng gây xôn xao dư luận, ngày 3.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết đã có kết luận và ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Hương Đặng Fruit.

Theo đó, ngày 27/8/2025, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại số 308 đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, TP Lạng Sơn bán hàng giá cao, sản phẩm héo cuống.

Ngay khi nắm bắt sự việc, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ. Làm việc với tổ công tác, chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Hương đã xuất trình một số hóa đơn GTGT (bản in điện tử).

Tuy nhiên, lực lượng QLTT phát hiện tại cửa hàng vẫn còn nhiều mặt hàng nhập khẩu có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt như bò khô, rong biển, chà là khô, bánh dứa Đài Loan, bánh quy M&D, cùng một số sản phẩm chưa niêm yết giá theo quy định.

Ngày 29/8/2025, Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ký quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh của hộ bà Đặng Thị Hương.

Kết quả xác minh cho thấy, cửa hàng vi phạm hai hành vi hành chính bao gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không niêm yết giá theo quy định pháp luật.

Đội QLTT số 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10,75 triệu đồng, đồng thời buộc cửa hàng tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Tang vật bị tiêu hủy gồm 6 loại hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, tổng trị giá 19,53 triệu đồng.

Cụ thể, 50 túi thịt bò khô; 2 túi rong biển (loại 16 gói/túi); 25 hộp chà là sấy khô; 5 hộp bánh dứa Đài Loan; 4 hộp bánh quy M&D; 5 hộp quả hồng tươi.

"Về phần nghĩa vụ thuế của cửa hàng, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để làm rõ", ông Ngọc nói thêm.