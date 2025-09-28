Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ vượt mưa lũ đi sinh

Trưa 28/9, Trung tá Lê Quang Hoà, Trưởng Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa 2 sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2 an toàn.

Công an xã Tà Rụt đưa chị K.L. đến trung tâm y tế.

Hai trường hợp được hỗ trợ là chị Hồ Thị K.L. (SN 2000, trú thôn Tân Đi 3, nhà cách trung tâm 11 km) và chị Hồ Thị H. (SN 2000, thôn Cựp, cách trung tâm 30 km).

Theo Trung tá Lê Quang Hoà , cả 2 sản phụ đều có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng do mưa lớn, đường đến cơ sở y tế có nhiều ngầm, tràn bị ngập nên việc di chuyển gặp khó khăn.

Chị H. được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

"Với tinh thần trách nhiệm, ngay khi nhận được thông tin, cán bộ công an xã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng di chuyển đến để đưa các sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời. Hiện cả 2 sản phụ đang được theo dõi, chờ sinh", Trung tá Lê Quang Hòa nói.

Công an xã Tà Rụt phối hợp dọn dẹp, khắc phục tạm thời đoạn sạt lở tại Km44.

Những ngày qua, Công an xã Tà Rụt và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng chống bão, đồng thời chốt chặn các khu vực ngầm tràn bị ngập, hỗ trợ khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở tại Km44, Quốc lộ 14.