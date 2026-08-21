Công bố 1.480 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép tại Hà Nội

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1.480 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị "phạt nguội"

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong thời gian 01 tuần (từ 10-16/8/2026), lực lượng Công an đã ghi nhận 1.480 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 209 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.271 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 75 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 82 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận nhiều vi phạm về trật tự đô thị, như: Hoàn Kiếm (95 trường hợp), Thanh Liệt (75 trường hợp), Cửa Nam (66 trường hợp), Hà Đông (44 trường hợp), Từ Liêm (39 trường hợp), Phúc Lợi (35 trường hợp), Tây Mỗ và Phù Đổng (đều ghi nhận 31 trường hợp).

Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai III, tập trung tại các phường: Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Đồng thời, Công an Thành phố tiếp tục triển khai giám sát trên tuyến Vành đai I, gồm các phường: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy...

Trong thời gian từ 10-16/8/2026, qua thiết bị UAV, lực lượng chức năng đã ghi nhận 19 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành đai I. Công an các xã, phường đang tiến hành xác minh để xử lý "phạt nguội" theo quy định.

Công an Thành phố khuyến cáo: Từ ngày 01/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội được tăng gấp đôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Theo đó, 03 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố: phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường: phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè: phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Trước cửa số 338 Tây Sơn, phường Đống Đa – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước cửa số 2 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm – sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trước số 52 Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.





Trước cửa số 1 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 267 Quang Trung, phường Hà Đông – sử dụng trái phép vỉa hè để đặt biển hiệu, biển quảng cáo.

Cạnh số 194 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn – sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, phường Từ Liêm - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Khu vực ngã 3 Phủ Lỗ, xã Sóc Sơn – sử dụng trái phép vỉa hè để đặt biển hiệu, biển quảng cáo.

Cạnh số nhà 107B8 Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Cạnh ngã tư Sơn Đồng, xã Hoài Đức – sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Cạnh ngã tư Sơn Đồng, xã Hoài Đức – sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 72 Cầu Diễn, phường Phú Diễn – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 8 Xuân Tảo, phường Xuân Đỉnh – sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.872 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 27/7 - 2/8/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.872 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.