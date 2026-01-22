Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Theo thông cáo báo chí, ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.
Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.
Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ngày mai, 23/1/2026, buổi sáng, Đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ CThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọngThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền BắcThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngàyThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.