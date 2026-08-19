'Công chúa dâu tây' Khổng Tú Quỳnh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40
GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, phong cách gợi cảm, hiện đại.
Hoa hậu Thanh Thủy trở thành chủ đề thảo luậnĐẹp -
Màn xuất hiện ở vị trí vedette trong show áo cưới của nhà thiết kế Đỗ Long giúp Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy nhận nhiều lời khen về sắc vóc và phong thái.
Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35Đẹp -
GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.
Da mụn nên ăn rau gì cho mát? Mẹo làm đẹp da đơn giản từ các loại rau quen thuộcĐẹp -
GĐXH - Bổ sung đúng loại rau xanh là giải pháp làm mát cơ thể và giảm mụn hiệu quả. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn bị mụn nên ăn rau gì, cùng công dụng làm đẹp da bất ngờ từ những loại rau quen thuộc.
Mỹ nhân phim giờ vàng sau sinh 'độ dáng' ra sao?Thời trang -
GĐXH - Diễn viên Ngọc Anh phim "Trời cao nguyên xanh" sau khi sinh con đã "bóp" eo, giữ dáng để đẹp như thời con gái. Khán giả rất tò mò bí quyết của nữ diễn viên.
Thiên Ân hóa búp bê trong loạt ảnh mớiĐẹp -
Thiên Ân khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với diện mạo ngọt ngào, nữ tính trong loạt ảnh mới.
Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với set đồ tiền tỷ khi đi hẹn hòĐẹp -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với set đồ tiền tỷ trong buổi hẹn hò cùng ông xã. Cô chọn đầm ren, phụ kiện hàng hiệu và phong cách nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn.
Nhan sắc con dâu tương lai nhà BeckhamĐẹp -
Sau World Cup 2026, Kim Turnbull liên tục xuất hiện trong những chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham, được truyền thông gọi là con dâu tương lai của vợ chồng cựu danh thủ. Nữ DJ 25 tuổi gây chú ý nhờ sự nghiệp riêng, phong cách thời trang biến hóa và những tin đồn từng kéo cô vào sóng gió gia tộc.
Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niênĐẹp -
GĐXH - Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm đặc trưng. Bộ ảnh mới với thiết kế chấm bi đen trắng là một ví dụ thú vị cho cách cô lựa chọn trang phục: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mạnh về thị giác.
Jennifer Lopez nổi bật với set đồ hoaThời trang -
Sau chuyến đi Paris (Pháp) và kỳ nghỉ tại Italy cùng các con, Jennifer Lopez tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang phóng khoáng khi xuất hiện tại Malibu.
Lương Thùy Linh tuổi 26Đẹp -
GĐXH - Lương Thùy Linh tuổi 26 gây ấn tượng với sắc đẹp và thành tích học tập nổi bật. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật, thu hút sự chú ý từ công chúng.