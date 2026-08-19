'Công chúa dâu tây' Khổng Tú Quỳnh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh chia sẻ hình ảnh mới nhất đầy quyến rũ và ngọt ngào. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn từ khán giả với nhiều bình luận tích cực. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khổng Tú Quỳnh vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh trẻ trung so với tuổi.