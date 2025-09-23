Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Độ tuổi nào phải đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự như sau:

"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi".

Đồng thời căn cứ theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

"Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cũng theo Điều 33 Luât Nghĩa vụ quân sự 2015, hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định nêu trên, vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm, công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Nghĩa vụ quân sự là một quy định bắt buộc theo Luật Nghĩa vụ quân sự của Việt Nam. Ảnh minh họa: TL

Những năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Để xác định cụ thể công dân nào thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2026, cần căn cứ vào tuổi thực tế tại thời điểm tháng 02/2026. Dưới đây là cách tính độ tuổi:

- Tính đến tháng 02/2026, công dân đủ 18 tuổi sẽ thuộc diện bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Tính từ tháng 02/2026 trừ đi 18 tuổi sẽ có tháng 02/2008. Như vậy, công dân sinh từ tháng 02/2008 trở về trước (tức sinh từ tháng 02/2001 đến trước tháng 02/2008) sẽ từ 18 đến 25 tuổi vào thời điểm gọi nhập ngũ và thuộc diện có thể bị gọi.

- Trường hợp công dân đã được tạm hoãn vì học cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi. Tính từ tháng 02/2026 trừ đi 27 tuổi sẽ có tháng 02/1999. Do đó, những công dân sinh từ tháng 02/1999 đến trước tháng 02/2001 nếu đã tốt nghiệp, đủ điều kiện về sức khỏe và không còn lý do tạm hoãn thì cũng có thể bị gọi nhập ngũ năm 2026.

Như vậy, công dân không học cao đẳng, đại học: thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2026 nếu sinh từ tháng 02/2001 đến tháng 02/2008.

Công dân đã được tạm hoãn do học cao đẳng, đại học: vẫn có thể bị gọi nhập ngũ nếu sinh từ tháng 02/1999 đến tháng 02/2001.

Trường hợp năm sinh hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được giấy gọi khám sức khỏe thì vẫn phải chấp hành lệnh gọi trở về địa phương thực hiện lệnh khám này.

Lưu ý: Tuổi đi nghĩa vụ quân sự nêu trên tính theo thời gian gọi nhập ngũ. Do đó, độ tuổi chính xác gọi nhập ngũ (tính theo ngày, tháng, năm) còn dựa theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026 bao nhiêu lâu?

Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

- Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

+ Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

- Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Theo quy định trên, đi nghĩa vụ quân sự 2026 là 24 tháng.

Đối tượng nào không được đăng ký đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Theo Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, những đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

- Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.