Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bị xử phạt thế nào?

Nghị định số 218/2025/NĐ-CP quy định cụ thể các hành vi và mức phạt vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.

Mức phạt từ 8-10 triệu đồng cũng áp dụng đối với một trong các hành vi sau: Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định thì bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Nếu báo cáo không chính xác thì mức phạt là 15-20 triệu đồng. Trường hợp không báo cáo thì mức phạt là 20-30 triệu đồng.

Công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Ảnh minh họa: TL

Hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu mới nhất

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 13/2016/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau:

Hồ sơ đi nghĩa vụ quân sự

- Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

- Bản chụp căn cước công dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).

Trình tự thực hiện

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân;

- Sau khi nhận được lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú;

- Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường có trách nhiệm đối chiếu bản gốc căn cước công dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký;

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh).

Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

Tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

- Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đủ 18 tuổi trở lên.

