Công dụng của việc đốt bồ kết không phải ai cũng biết

Đặc điểm của cây bồ kết

Thông tin trên VOV, cây bồ kết còn được gọi là chùm kết, tạo giác, trư nha tạo giác, có tên khoa học là Fructus Gleditschiae – thuộc họ vang. Các bộ phận trên cây được sử dụng làm dược liệu bao gồm quả, hạt, gai bồ kết và có đặc điểm như sau:

Quả bồ kết được gọi là tạo giác: Được thu hái khi chín khô, quả được sử dụng làm thuốc cần loại bỏ hạt và có thể dùng sống hoặc tẩm nước cho mềm sau đó sấy khô, trong một số trường hợp có thể đốt thành than hoặc tán thành bột.

Quả có tính ôn, vị cay mặn, chứa 10% hoạt chất saponin màu vàng, saponin australozit, saponin gleditsia B-G và 5 chất flavonoit gồm homorientin, inteolin, vitestin, saponaretin, và orientin. Các hoạt chất này có công dụng diệt siêu vi trùng, trùng roi âm đạo;

Hạt bồ kết được gọi là tạo giác tử (Semen Gleditschiae): Được lấy ra từ quả bồ kết chín đã được sấy khô hoặc phơi. Hạt bồ kết có tính ôn, vị cay và tác dụng tán kết, thông đại tiện, trị mụn nhọt.

Cây bồ kết còn được gọi là chùm kết, tạo giác, trư nha tạo giác, có tên khoa học là Fructus Gleditschiae – thuộc họ vang.

Gai bồ kết được gọi là tạo thích (Semen Gleditschiae): Là bộ phận được thu hái ở thân cây, sau khi thu hoạch được đem phơi, sấy khô hoặc thái mỏng rồi đem phơi, sấy khô. Gai bồ kết có tính ôn, vị cay và chứa hoạt chất có công dụng làm thông sữa, tiêu ung độc, xẹp mưng mủ, sát trùng.

Đốt bồ kết trong nhà có tác dụng gì?

Nhiều người cho rằng, việc xông khói bồ kết có thể giúp thông mũi, giảm khó chịu khi bị cảm lạnh nhẹ. Một số hoạt chất trong bồ kết được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn ở mức độ nhất định, nhưng tác dụng cải thiện triệu chứng hô hấp ở người vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Theo VTC News, khói bồ kết có mùi thơm ấm, dịu, thường được sử dụng như một cách thư giãn tại nhà. Dù chưa có bằng chứng khoa học cụ thể về tác dụng an thần, nhiều người cho biết cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng khi xông phòng bằng bồ kết vào buổi tối.

Trong dân gian, bồ kết còn được dùng để xua đuổi ruồi muỗi và một số loại côn trùng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế và độ an toàn khi sử dụng lâu dài vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Ngoài ra, đốt bồ kết còn để tẩy uế nhà cửa khi chuyển về nhà mới là một việc rất cần thiết.

Cách xông nhà bằng bồ kết

Bồ kết là một loại quả rất dễ dàng để tìm kiếm, bạn có thể mua nó ở các chợ hay siêu thị để mang về tiến hành đốt xông nhà. Dưới đây là các bước hướng dẫn cách xông nhà bằng bồ kết cực kỳ đơn giản:

Nên đốt bồ kết vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ.

Đầu tiên, bạn chuẩn bị đầy đủ các vật dụng bao gồm: 3-10 quả bồ kết, 1 bát muối nhỏ, 1 bó nhang, lò than và quạt giấy. Đặt bồ kết lên trên lò và tiến hành nướng. Bạn có thể kết hợp bê nó đi quanh nhà giúp cho hương bồ kết tỏa khắp không gian nhưng lưu ý nhớ quạt để lửa không bị tắt. Đi được 5-7 bước hãy ném vài hạt muối ra xung quanh.

Sau khi đã đốt bồ kết xong, tiếp tục đốt nhang và lặp lại hành động cầm đi xung quanh nhà, từ trên xuống dưới, trong ra ngoài. Lưu ý, bạn hãy nhớ phải đóng kín các cửa của ngôi nhà.

Lưu ý khi đốt bồ kết trong nhà

Để việc xông bồ kết đạt được tác dụng tốt và đảm bảo an toàn, gia chủ cần ghi nhớ những điểm sau: Không để lửa bén sang đồ vật khác. Tránh hít phải nhiều khói, mở cửa sổ thông thoáng. Không dùng bồ kết tươi vì khói không thơm, dễ tạo muội.

Nên đốt bồ kết vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ. Không nên đốt vào sáng sớm. Đảm bảo chậu đốt bồ kết hoặc bếp than được đặt ở nơi an toàn, tránh nguy cơ bị bỏng do lửa nóng.

Chỉ đốt số lượng quả bồ kết vừa phải để tạo ra hương thơm thoang thoảng, tránh nguy cơ ngạt khói hoặc bị sặc khí cay. Tránh xông nhà bằng bồ kết trong phòng quá kín hoặc quá đông người, đảm bảo không gian có đủ lỗ thoát khí.

Nếu sử dụng bếp than để nướng bồ kết, nên chọn loại than củi hoặc than không khói thay vì than đá. Không đốt bồ kết nếu trong nhà có phụ nữ mang thai, người nôn ra máu, người có vấn đề về hô hấp, tiêu hóa...

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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