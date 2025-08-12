Mới nhất
Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và sống chung

Thứ ba, 10:00 12/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Cristiano Ronaldo vừa chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez, khép lại 8 năm tình yêu bằng nhẫn kim cương ước tính trị giá 5 triệu USD.

Món quà cầu hôn “nhỏ xinh” nhưng giá trị khủng

Không lựa chọn những lời tuyên bố hoa mỹ hay những khung cảnh xa hoa, lộng lẫy thường thấy trong các màn cầu hôn của giới thượng lưu, Georgina và Cristiano Ronaldo đã quyết định thể hiện niềm hạnh phúc của mình theo cách giản dị nhưng vô cùng tinh tế. Cô đăng tải một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn cảm xúc: “Vâng, tôi biết. Trong điều này và trong tất cả cuộc đời tôi”.

Chỉ vài giờ sau khi được chia sẻ, bài đăng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận chúc mừng từ người hâm mộ khắp thế giới, biến nó thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên mạng xã hội thời điểm này.

Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và sống chung- Ảnh 1.

Nhẫn cầu hôn "nhỏ xinh" của Ronaldo dành tặng bạn gái Georgina

Theo Ajay Anand, Giám đốc điều hành Rare Carat, chiếc nhẫn mà Ronaldo dành tặng bạn gái sở hữu viên đá chính đạt nước D - cấp độ màu hiếm nhất - cùng độ trong suốt hoàn hảo. Viên kim cương này được ước tính nặng hơn 30 carat, nâng giá trị món trang sức lên tới 5 triệu USD. Dù được gọi vui là “nhỏ xinh”, nhưng độ xa xỉ và ý nghĩa mà nó mang lại là vô giá.

Tình yêu bền bỉ suốt 8 năm của Cristiano Ronaldo

Trong suốt 8 năm bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina đã cùng vun đắp một mái ấm tràn ngập tình yêu thương, nơi các con chung và con riêng được nuôi dưỡng trong sự quan tâm, chăm sóc tận tình. Từ những chuyến đi công tác xa nhà của CR7 cho đến những khoảnh khắc đời thường, Georgina luôn ở bên, lặng lẽ ủng hộ và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi lo. Hiện tại, cả gia đình đang sinh sống tại Saudi Arabia, nơi Ronaldo thi đấu trong màu áo CLB Al Nassr. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho siêu sao người Bồ Đào Nha, Georgina còn được ngưỡng mộ như một hình mẫu của người mẹ tận tụy và người bạn đồng hành trung thành, luôn sát cánh cùng anh trên mọi chặng đường sự nghiệp và cuộc sống.

Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và sống chung- Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của cầu thủ CR7.

Màn cầu hôn này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyện tình của cặp đôi mà còn khẳng định sự gắn bó sâu sắc giữa hai người. Người hâm mộ khắp thế giới đang háo hức chờ đợi một đám cưới trong mơ, xứng tầm với cặp đôi quyền lực bậc nhất làng thể thao và giải trí toàn cầu. 


Hoàng Lan
