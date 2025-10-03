Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

“Nghe con cháu ríu rít gọi ‘mẹ ơi, mẹ à’ nên ngoại nhớ về mẹ của ngoại. Nghe đau lòng quá mọi người nhỉ?”, dòng chú thích phía dưới đoạn video ghi lại cảnh cụ bà 90 tuổi bật khóc như đứa trẻ vì nhớ mẹ khiến người xem nghẹn ngào.

Trong video, cụ bà liên tục gọi mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Ở một khoảnh khắc, cụ bà không cầm lòng được mà ôm mặt khóc nức nở, mặc cho đàn con cháu liên tục an ủi, vỗ về.

Video thu hút hơn 400.000 lượt xem, 46.000 lượt “thả tim”.

Hàng nghìn bình luận để lại thể hiện sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ đã nhìn thấy chính hình ảnh cha mẹ, ông bà mình trong khoảnh khắc ấy, càng thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng.

Cụ bà đôi mắt nhỏ hoe khi nhớ về mẹ. Ảnh cắt từ clip

Tiên Tiên (SN 2002, quê Đồng Tháp) xác nhận với PV VietNamNet , cô chính là người quay và đăng tải đoạn video xúc động. Tiên cho hay, video thực chất được quay từ tháng 10/2024 nhưng đến gần đây cô mới đăng tải lên mạng xã hội.

“Gần đây, khi xem lại khoảnh khắc này, tôi bỗng nhớ và thương ngoại vô cùng nên đăng lên TikTok làm kỷ niệm, không ngờ lại được mọi người quan tâm đến vậy”, cô nói.

Theo Tiên, cụ bà trong video là bà ngoại của cô - cụ Hai, năm nay 90 tuổi. Cụ có 11 người con, trong đó 3 người đã mất. Hiện tại, cụ sống cùng gia đình người con trai út ở tỉnh Tây Ninh.

Đoạn video được quay trong ngày giỗ người con thứ 9 của cụ. Khi con cháu quây quần bên mâm cơm, thấy các cháu ríu rít gọi “mẹ ơi, mẹ à”, ôm ấp và nũng nịu mẹ mình, cụ Hai xúc động đến đỏ hoe mắt rồi bật khóc như một đứa trẻ.

“Thấy ngoại khóc, mọi người hỏi lý do. Ngoại nghẹn ngào nói: ‘Ai cũng có mẹ để gọi, còn tôi không có mẹ thì biết kêu ai’. Rồi ngoại ôm mặt khóc nức nở, mặc cho con cháu hết lời an ủi. Nghe ngoại nói vậy, ai cũng rưng rưng xúc động, nhưng vẫn cố gắng nói lảng sang chuyện khác để ngoại bớt buồn, không khóc thêm nữa”, Tiên kể.

Cụ Hai bên con cháu. Ảnh: NVCC

Tiên cho biết, cô không quá bất ngờ trước khoảnh khắc này bởi trước đó, mỗi lần nhắc đến mẹ, cụ Hai đều rất xúc động. Ông ngoại mất từ lâu, bà ngoại sống trong sự chăm sóc và tình yêu thương của con cháu, nhưng Tiên hiểu rằng đôi khi, bà vẫn cảm thấy tủi thân khi nhớ về những người thân đã qua đời .

Ở tuổi 90, cụ Hai vẫn khỏe mạnh, có thể tự lo sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, cụ lúc nhớ lúc quên. Thỉnh thoảng, cụ hỏi con cháu: “Mẹ tôi giờ đi đâu mất rồi?”, có lúc lặng lẽ ngồi khóc vì nhớ mẹ.

Mỗi lần về quê chơi, Tiên thường được nghe bà ngoại kể về đấng sinh thành: “Ngoại tôi kể, hồi nhỏ ngoại thường theo mẹ đi làm, cực khổ nhưng vui vì lúc đó còn có mẹ. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy thương ngoại vô cùng”.

Trong cảm nhận của Tiên, cụ Hai là người trầm tính, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng hết lòng yêu thương con cháu. Mỗi khi con cháu gặp chuyện, cụ thường ra mặt bênh vực. Mỗi lần tiễn cháu gái đi lấy chồng, cụ đều khóc vì nhớ thương.

Chứng khiến khoảnh khắc bà ngoại 90 tuổi khóc nức nở vì nhớ mẹ, Tiên thấm thía nhiều điều.

“Tôi nhận ra, bất cứ ai trong cuộc đời này, dù ở độ tuổi nào cũng đều mong có mẹ bên mình. Dù là một đứa trẻ hay một cụ già đã ở tuổi gần đất xa trời, thì hình bóng mẹ vẫn in hằn trong trí nhớ.

Càng thấm thía điều đó, tôi càng thương ngoại và quý trọng quãng thời gian còn mẹ, còn ngoại ở bên”, Tiên bộc bạch.