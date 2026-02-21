Cú bắt tay trị giá 22,5 tỷ USD với Boeing của Sun PhuQuoc Airways sẽ dành cho dàn tàu bay thân rộng Dreamliner hiện đại
Ngày 18/2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19/2 giờ Hà Nội), Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group đã ký kết hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại t, với tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD.
Lễ ký kết hợp đồng của Sun PhuQuoc Airways với Boeing - tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất của Hoa kỳ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tại hơn 150 quốc gia, đã diễn ra tại Washington, D.C., Hoa Kỳ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Sự kiện không chỉ đánh dấu một trong những hợp đồng hàng không dân dụng lớn của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ mà còn khẳng định vai trò ngày càng chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.
Hoàn thiện nền tảng cho những chuyến bay xuyên lục địa
Việc lựa chọn dòng 787-9 Dreamliner - dòng tàu bay thân rộng hiện đại bậc nhất của Boeing hiện nay thể hiện rõ định hướng thiết lập mạng bay vươn tầm lục địa của Sun PhuQuoc Airways. Thuộc dòng 787 Dreamliner - dòng tàu bay tái định nghĩa vận tải hàng không đường dài và được đánh giá là "cuộc cách mạng về du lịch hàng không hiện đại", với sức chở khoảng 296 hành khách và tầm bay tối đa 14.010 km, 787-9 Dreamliner cho phép hãng thực hiện các hành trình bay liên tục lên tới 16 tiếng, mở ra khả năng khai thác các đường bay thẳng xuyên lục địa kết nối Phú Quốc với Hoa Kỳ, các trung tâm kinh tế – du lịch trọng điểm tại châu Âu như Vương Quốc Anh, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, các quốc gia CIS, Nhật Bản và Úc trong tương lai. Bên cạnh hiệu suất khai thác vượt trội, 787-9 Dreamliner còn giúp tiết kiệm 20–25% nhiên liệu và giảm phát thải so với thế hệ trước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà hãng theo đuổi.
Đây là bước đi chiến lược nhằm hình thành "cầu hàng không" kết nối Phú Quốc, Việt Nam với thế giới, đồng thời hiện thực hóa định hướng mô hình "Resort in the Sky" - đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao lên độ cao 10.000 mét. Khi những đường bay xuyên lục địa được thiết lập trực tiếp từ đảo Ngọc đến các trung tâm kinh tế lớn khắp năm châu, Phú Quốc sẽ trở thành một cửa ngõ quốc tế độc lập trên bản đồ hàng không thế giới.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: "Sự hợp tác với Boeing đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng sang trọng mà Sun Group đang phát triển. Chúng tôi lựa chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất vận hành vượt trội mà còn bởi đây là dòng tàu bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc."
Góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỷ USD, những hợp đồng quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như hàng không mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thương vụ 22,5 tỷ USD không chỉ giúp Sun PhuQuoc Airways hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa, mà còn đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ hàng không của Hoa Kỳ. Đơn hàng này không chỉ góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất tại các nhà máy của Boeing mà còn củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước.
Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn bằng các chuyến bay thẳng hiệu quả, dòng chảy kinh tế cũng trở nên thông suốt hơn. Do đó, việc đầu tư vào đội tàu bay thân rộng hiện đại không chỉ là một quyết định kinh doanh, mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời củng cố quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững.
"Hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng cho đơn hàng lên tới 40 tàu bay 787 Dreamliner - một dấu mốc quan trọng, đánh dấu đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất của Việt Nam. Đơn hàng này thể hiện một tầm nhìn rõ ràng nhằm kết nối Phú Quốc với thế giới và xây dựng một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ cao cấp. 787 Dreamliner chính là dòng tàu bay đặc biệt phù hợp để thực hiện sứ mệnh đó" bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes, cho biết.
Theo dự báo của Boeing, Việt Nam sẽ là thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức gần 8%/năm đến năm 2030. Với kế hoạch mở rộng đội bay lên 100 chiếc vào năm 2030, Sun PhuQuoc Airways sẵn sàng đón đầu làn sóng du lịch cao cấp, góp phần đưa du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung cất cánh bền vững trên bản đồ quốc tế.
Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways được Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình "hàng không nghỉ dưỡng" với mạng bay "trục nan", kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch – kinh tế trong và ngoài nước bằng các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch gắn với hệ sinh thái đảo Ngọc. Hãng đã trở thành một trong số ít hãng hàng không trẻ tại Việt Nam sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín khi liên tiếp hoàn tất các chứng nhận quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam. Tính từ mốc 10/8/2025 đến tháng 2/2026 (chưa đầy 6 tháng), hãng đã nâng quy mô đội bay lên 10 tàu. Trong tháng 12/2025 & 01/2026 vừa qua, SPA đã liên tiếp đạt chỉ số đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không nội địa.
Từ nay đến hết năm 2026, hãng dự kiến sẽ kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến quốc tế như Đài Loan - Trung Quốc (Đài Bắc, Cao Hùng) Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).
Với việc ký kết hợp đồng giá trị kỷ lục lên tới 22,5 tỷ USD cùng Boeing, Sun PhuQuoc Airways một lần nữa khẳng định vị thế và nội lực mạnh mẽ của một hãng hàng không trẻ đầy tiềm năng.
Sun Group
