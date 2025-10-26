2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơn
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
Không tiếc lời khen
"Không tiếc lời khen sau yêu" là một cách diễn đạt sự tán thưởng, ngưỡng mộ chân thành dành cho người yêu sau khi trải qua một khoảnh khắc, hoặc một điều gì đó đặc biệt. Nó thể hiện sự ghi nhận và động viên tinh thần của người nói đối với người mình yêu, tạo cảm giác vui vẻ, được trân trọng và hạnh phúc.
Karla Ivankovich, một nhà trị liệu và tư vấn lâm sàng tại OnePatient Global Health cho biết, ngay sau khi quan hệ tình dục, hormone oxytocin vẫn còn cao. Chia sẻ với nhau những gì bạn thực sự thích về đối phương như thể chất hoặc cảm xúc, là một cách tuyệt vời để giữ mối gắn kết giữa hai người.
Theo một số chuyên gia tình dục, ngôn ngữ là thứ có khả năng đánh thức bản năng tình dục. Có thể chỉ đơn giản là lời yêu đương muôn thuở như "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" được nói ra trong lúc cả hai đang thăng hoa. Với các đấng mày râu, đừng tiếc những lời khen như "em đẹp quá" hay "em thật tuyệt", "hạnh phúc quá anh ơi", "cảm giác thật tuyệt chồng (vợ) nhỉ" hay thậm chí chỉ là những tiếng gọi tên nhau. Những câu nói rất đơn giản và đời thường được cho rằng rất có tác dụng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. "Nếu những lời nói ngọt ngào có thể đem lại sự kích thích mãnh liệt cho đối tác, vậy sao không thử khi cả hai đang cùng hạnh phúc" - một chuyên gia tình dục chia sẻ.
Cười
Ngay sau khi quan hệ, bạn cũng có thể thể hiện 1 chút hài hước hoặc đơn giản là biểu lộ cảm giác hài lòng của mình về đối phương.
Trong trạng thái hưng phấn, mọi thứ dường như sẽ tốt hơn. Đôi khi chỉ là một câu chuyện hài hước hoặc động tác dễ thương cũng đủ để gắn kết hai người. Nếu một trong hai người rời đi quá nhanh dường như khiến người còn lại hụt hẫng như bị rơi xuống đáy.
Nhìn chung, sau khi quan hệ tình dục nên giành thời gian thư giãn cùng nhau, kéo dài sự thân mật và chăm sóc sức khỏe của cả hai.
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cho rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm ở giao tiếp bằng lời nói – nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ chân thành. Nhưng các nhà khoa học lại khẳng định: ngôn ngữ cơ thể mới là thứ quyết định cảm xúc thật sự giữa hai người. Đôi khi, một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, hay cách ta ngồi gần nhau còn nói lên nhiều hơn ngàn lời yêu thương.
GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.
GĐXH - Trong khi nhiều người cho rằng "bí quyết giữ lửa" nằm ở sự hòa hợp trong phòng ngủ, thì các chuyên gia tâm lý hôn nhân lại khẳng định: những cặp đôi hạnh phúc nhất là những người biết kết nối cảm xúc ngoài giường ngủ. Chính những điều giản dị ngoài đời sống hàng ngày — một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh nhìn trìu mến — mới là nền móng vững chắc nuôi dưỡng đam mê và tình yêu dài lâu.
Hầu hết nam giới đều muốn có 'cậu nhỏ' kích thước lớn với suy nghĩ đây là biểu tượng sức mạnh đàn ông đồng thời giúp họ tự tin hơn trước bạn tình.
Trong chuyện chăn gối, liệu kích thước 'cậu nhỏ' có thực sự quan trọng quyết định chất lượng 'cuộc yêu'? Cùng tìm hiểu về kích thước dương vật và cách để thỏa mãn bạn tình.
GĐXH - Đồng cảm – hay còn gọi là empathy – là khả năng cảm nhận, thấu hiểu và đáp lại cảm xúc của người khác.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, cảm xúc là "chất keo" gắn kết hai người. Nhưng không ít nam giới đang dần đánh mất cảm xúc yêu thương và ham muốn trong quan hệ vợ chồng — một cách âm thầm, khó nhận biết. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi tác hay sức khỏe, mà còn do những sai lầm phổ biến trong hành vi, thói quen và cách ứng xử với bạn đời.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ rằng kỹ năng, kinh nghiệm hay thể lực là yếu tố quan trọng nhất để duy trì "ngọn lửa" phòng the. Nhưng các chuyên gia tâm lý và tình dục học lại khẳng định: đồng cảm mới chính là "vũ khí mềm" có sức mạnh bền bỉ nhất để kết nối cảm xúc và duy trì sự hòa hợp trong quan hệ tình dục.
Quan hệ tình dục qua đường âm đạo là một trong những con đường lây truyền HIV phổ biến nhất. Đặc biệt, phụ nữ có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp đôi nam giới do những khác biệt về giải phẫu, sinh lý và yếu tố xã hội…
GĐXH - Chamin Ajjan, một nhà trị liệu tâm lý và trị liệu tình dục tại thành phố New York cho biết, nói chuyện và âu yếm bạn đời sau khi quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để kết nối và tạo sự thân mật hơn nữa. Bạn có thể nói về hy vọng, ước mơ của hai người, những gì bạn muốn làm với đối phương hoặc bất cứ điều gì khác.