2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơn

Không tiếc lời khen

"Không tiếc lời khen sau yêu" là một cách diễn đạt sự tán thưởng, ngưỡng mộ chân thành dành cho người yêu sau khi trải qua một khoảnh khắc, hoặc một điều gì đó đặc biệt. Nó thể hiện sự ghi nhận và động viên tinh thần của người nói đối với người mình yêu, tạo cảm giác vui vẻ, được trân trọng và hạnh phúc.

Karla Ivankovich, một nhà trị liệu và tư vấn lâm sàng tại OnePatient Global Health cho biết, ngay sau khi quan hệ tình dục, hormone oxytocin vẫn còn cao. Chia sẻ với nhau những gì bạn thực sự thích về đối phương như thể chất hoặc cảm xúc, là một cách tuyệt vời để giữ mối gắn kết giữa hai người.

Theo một số chuyên gia tình dục, ngôn ngữ là thứ có khả năng đánh thức bản năng tình dục. Có thể chỉ đơn giản là lời yêu đương muôn thuở như "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" được nói ra trong lúc cả hai đang thăng hoa. Với các đấng mày râu, đừng tiếc những lời khen như "em đẹp quá" hay "em thật tuyệt", "hạnh phúc quá anh ơi", "cảm giác thật tuyệt chồng (vợ) nhỉ" hay thậm chí chỉ là những tiếng gọi tên nhau. Những câu nói rất đơn giản và đời thường được cho rằng rất có tác dụng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. "Nếu những lời nói ngọt ngào có thể đem lại sự kích thích mãnh liệt cho đối tác, vậy sao không thử khi cả hai đang cùng hạnh phúc" - một chuyên gia tình dục chia sẻ.

Cười

Ngay sau khi quan hệ, bạn cũng có thể thể hiện 1 chút hài hước hoặc đơn giản là biểu lộ cảm giác hài lòng của mình về đối phương.

Trong trạng thái hưng phấn, mọi thứ dường như sẽ tốt hơn. Đôi khi chỉ là một câu chuyện hài hước hoặc động tác dễ thương cũng đủ để gắn kết hai người. Nếu một trong hai người rời đi quá nhanh dường như khiến người còn lại hụt hẫng như bị rơi xuống đáy.

Nhìn chung, sau khi quan hệ tình dục nên giành thời gian thư giãn cùng nhau, kéo dài sự thân mật và chăm sóc sức khỏe của cả hai.

