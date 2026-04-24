Cư dân mạng 'lú diện rộng' vì 2 loại lá quen thuộc: 10 người đoán thì 9 người nhầm
GĐXH - Chỉ từ một bức ảnh tưởng chừng rất bình thường, cộng đồng mạng đã có một phen “đau đầu tập thể”.
Hai loại lá nhìn giống nhau đến mức nhiều người khẳng định: nếu không nói trước, gần như chẳng ai nhận ra sự khác biệt. Và đúng như vậy, cuộc tranh luận nhanh chóng bùng nổ khi hàng nghìn bình luận thi nhau đoán xem đâu là lá lốt, đâu là lá trầu không.
Kết quả khiến không ít người “ngã ngửa”: bên trái là lá lốt, bên phải là lá trầu không. Nhưng điều đáng nói là phần lớn đều thừa nhận… đã đoán sai.
Vì sao hai loại lá này dễ gây nhầm lẫn?
Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng “lú diện rộng”. Cả lá lốt và lá trầu không đều thuộc họ Hồ tiêu, có đặc điểm sinh học khá giống nhau: cùng là cây thân leo, lá mọc so le, phiến lá hình tim và đều có mùi thơm đặc trưng.
Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó để phân biệt. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, sự khác biệt lại khá rõ ràng, chỉ là lâu nay nhiều người chưa để ý.
5 dấu hiệu nhận biết nhanh, nhìn là phân biệt được ngay
Điểm dễ nhận ra nhất nằm ở bề mặt lá. Lá lốt thường mỏng, mềm và hơi lì, không bóng. Ngược lại, lá trầu không dày hơn, cứng và có độ bóng rõ rệt, đặc biệt khi có ánh sáng chiếu vào sẽ phản sáng khá mạnh.
Gân lá cũng là một “manh mối” quan trọng. Ở lá lốt, gân khá chìm, nhìn tổng thể mịn và “êm”. Trong khi đó, lá trầu không có gân nổi rõ, đặc biệt là đường gân chính chạy dọc từ cuống lên đỉnh lá.
Nếu để ý hình dáng, lá lốt có xu hướng tròn và mềm mại hơn, phần đầu lá thường ngắn và hơi tù. Ngược lại, lá trầu không thuôn dài hơn, đầu lá nhọn và sắc nét.
Cuống lá cũng khác biệt khá rõ: lá lốt có cuống dài và mảnh, còn lá trầu không cuống ngắn, chắc và cứng hơn.
Và cuối cùng là mùi. Đây là cách phân biệt “chuẩn không cần chỉnh” nếu bạn cầm trực tiếp: lá lốt có mùi thơm dịu, hơi cay nhẹ; còn lá trầu không lại có mùi hăng, nồng và đặc trưng hơn hẳn.
Cùng hình dáng, nhưng công dụng hoàn toàn khác
Dù dễ nhầm lẫn, nhưng hai loại lá này lại phục vụ những mục đích rất khác nhau trong đời sống. Lá lốt là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, nổi bật với các món như bò cuốn lá lốt, chả lá lốt hay canh lá lốt. Hương thơm dịu giúp món ăn đậm đà mà không bị gắt.
Trong khi đó, lá trầu không lại gắn liền với văn hóa truyền thống và y học dân gian. Lá thường được dùng để sát khuẩn, hỗ trợ vệ sinh răng miệng hoặc ăn kèm trong tục trầu cau.
Gợi ý món ngon từ lá lốt – vừa dễ làm vừa “hao cơm”
Nếu đã phân biệt được rồi, bạn có thể tận dụng lá lốt để chế biến những món ăn hấp dẫn ngay tại nhà.
Bò cuốn lá lốt nướng là món phổ biến nhất. Thịt bò băm trộn với hành, tỏi, tiêu, nước mắm, sau đó cuốn trong lá lốt và nướng trên than hoặc nồi chiên không dầu khoảng 10–12 phút. Thành phẩm thơm lừng, lớp lá bên ngoài hơi cháy xém, bên trong mềm ngọt.
Một lựa chọn khác là chả lá lốt chiên. Cách làm tương tự nhưng thay vì nướng, bạn chiên ngập dầu đến khi vàng đều. Món này đặc biệt hợp ăn cùng bún, rau sống và nước mắm chua ngọt.
Ngoài ra, bạn có thể nấu canh lá lốt thịt băm – món ăn thanh nhẹ, dễ tiêu, phù hợp những ngày mưa hoặc khi cơ thể mệt mỏi.
