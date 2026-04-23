Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt
GĐXH – Loại rau cỏ dại này mỗi khi mưa xuống mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Đây còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon thanh mát, đặc biệt phù hợp để bổ phổi, giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.
Vì sao rau thài lài trở thành món ngon được ưa chuộng trong những ngày hè?
Rau thài lài là loại cây thân mềm, lá non, thường mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương mỗi khi mưa xuống. Ngày trước, mọi người thường nhổ bỏ hoặc đem nấu cho gia súc.
Với hương vị thơm ngon và dinh dưỡng cao, rau thài lài đang dần được yêu thích và khám phá trong các món ăn. Loại rau này được nhiều người ưa chuộng vì sạch, lành, không cần phân bón hay thuốc trừ sâu. Đây cũng là thời điểm rau được săn lùng nhiều nhất, vì tiết trời oi bức, sử dụng rau này làm món giải nhiệt rất tốt.
Trong Đông y, rau thài lài có nhiều công dụng như giải nhiệt, bổ phổi, trị ho. Loại rau này thường được dùng toàn cây để làm thuốc. Ngoài ra, còn được sử dụng hỗ trợ trong một số trường hợp như sốt, nhiễm trùng, kiết lỵ…
Ở một số vùng, người dân giã hoa tươi để đắp lên vùng bị sưng đau, mụn nhọt hoặc khớp xương, mỗi ngày một lần để hỗ trợ quá trình phục hồi.
Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ngon như luộc, xào và nấu canh. Trong đó, rau thài lài xào tỏi là món ăn được nhiều người ưa thích vì đơn giản, dễ làm.
Loại rau này có độ giòn nhẹ, vị thanh, không hăng, ăn mát và dễ đưa cơm. Món ăn mang đậm hương vị dân dã, phù hợp cho bữa cơm hằng ngày, đặc biệt trong mùa hè.
Rau thài lài nấu tôm
Món canh thanh nhẹ, phù hợp những ngày nắng nóng, dễ ăn và không gây ngấy.
Cách làm:
Rau thài lài hái ngọn non, rửa sạch, cắt khúc. Tôm giã dập, xào sơ với hành. Sau đó, đổ lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi, nêm gia vị rồi cho rau vào nấu chín.
Bát canh rau thài lài nấu tôm có vị ngọt mát, ăn cùng cơm trắng rất hợp, giúp giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè.
Rau thài lài xào tỏi
Nguyên liệu: 300g rau thài lài, 1 củ tỏi. Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, nước mắm.
Cách làm:
Bước 1: Rau rửa sạch, ngâm nước muối vài phút, rửa lại rồi để ráo. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.
Bước 2: Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn. Để rau mềm, mọi người nên vò nhẹ rau trước khi xào.
Khi rau hơi mềm, nêm 1 muỗng nước mắm và 1/2 muỗng hạt nêm. Đảo nhẹ tay thêm 3–5 phút cho rau chín và thấm gia vị rồi tắt bếp.
Xào ở lửa lớn giúp rau giữ màu xanh, món ăn thơm mùi tỏi, đậm đà và hấp dẫn.
Rau thài lài luộc chấm mắm
Đây là cách chế biến đơn giản, giữ trọn vị tự nhiên của rau.
Cách làm: Luộc rau trong nước sôi, thêm chút muối. Vớt ra, chấm nước mắm.
