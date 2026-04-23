Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Trong văn hóa ẩm thực Việt, cá không chỉ là thực phẩm mà còn là một phần ký ức gia đình – từ nồi cá kho tộ, bát canh chua đến những bữa cơm giản dị ngày hè. Việc hiểu đúng và ăn đúng không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn nâng cao giá trị của từng bữa cơm.

Có những món ăn càng giàu chất béo “tốt” lại càng được khuyến khích đưa vào thực đơn – tiêu biểu là các loại cá béo quen thuộc trên mâm cơm Việt. Cá béo là một ví dụ điển hình: tưởng chừng “nhiều mỡ là không tốt”, nhưng khi nhìn sâu hơn, lại trở thành lựa chọn đáng giá nếu biết cách chế biến và sử dụng hợp lý.

Cá béo – "nghịch lý" thú vị trong ẩm thực

Những cái tên như cá hồi, cá thu, cá trích hay cá mòi vốn không xa lạ với bữa ăn gia đình. Điểm chung của chúng là hàm lượng chất béo khá cao so với các loại cá thông thường. Nhưng chính phần “mỡ” này lại là yếu tố làm nên giá trị.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, chất béo trong cá biển chủ yếu là axit béo omega-3, đặc biệt là EPA – một hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm triglyceride (mỡ máu), ổn định thành mạch và giảm viêm. Điều này lý giải vì sao, dù là thực phẩm giàu chất béo, cá béo vẫn được xem là lựa chọn tốt cho tim mạch.

Theo nhận định của tiến sĩ Eric Berg trên PNO, nhóm cá béo là một trong những thực phẩm đáng chú ý nhất khi nói đến việc hỗ trợ tuần hoàn và bảo vệ động mạch. Theo ông, điểm quan trọng không nằm ở việc “ăn ít hay nhiều chất béo”, mà là “ăn đúng loại chất béo”.

Ăn cá thế nào để “bổ” mà không phản tác dụng?

Dù giàu dinh dưỡng, cá béo chỉ thực sự tốt khi được chế biến đúng cách. Đây là điểm nhiều gia đình Việt vô tình làm sai, khiến món ăn mất đi lợi ích vốn có.

Trong thói quen ẩm thực, không ít người thích chiên rán cá để tăng độ thơm và giòn. Tuy nhiên, khi cá béo được chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, lượng omega-3 dễ bị phá hủy, đồng thời làm tăng chất béo xấu. Khi đó, món ăn không còn “bảo vệ tim mạch” mà có thể trở thành gánh nặng cho cơ thể.

Ngược lại, những cách chế biến đơn giản lại giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng:

Cá hấp gừng, hành: giữ được vị ngọt tự nhiên, ít dầu mỡ.

Cá nướng giấy bạc: hạn chế mất chất và không cần thêm nhiều gia vị.

Cá kho nhạt: phù hợp khẩu vị người Việt nhưng nên giảm muối và đường.

Canh cá nấu chua: vừa dễ ăn, vừa giúp giải nhiệt.

Bao nhiêu là đủ trong thực đơn hàng tuần?

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị nên ăn cá béo khoảng 2–3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 100–150g. Đây là mức hợp lý để cơ thể hấp thu omega-3 mà không gây dư thừa năng lượng.

Đặc biệt, với người trung niên – nhóm có nguy cơ cao về mỡ máu và tim mạch – việc duy trì thói quen ăn cá đều đặn có thể mang lại lợi ích lâu dài. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cân bằng: không nên chỉ ăn cá mà bỏ qua các nhóm thực phẩm khác như rau, đậu, ngũ cốc nguyên cám.

