Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Thứ năm, 16:29 23/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn những món ăn truyền thống ý nghĩa, phù hợp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Hãy tham khảo ngay những món ăn đặc trưng dưới đây.

Cơm hạt sen

Cơm hạt sen là một món ăn tinh tế, mang hương vị nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất. Món cơm hạt sen rất phù hợp để thưởng thức trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Những hạt cơm dẻo thơm hòa quyện cùng các loại rau củ và vị ngọt đậm của tôm. Tất cả được bọc trong lớp lá sen, tạo nên một vẻ ngoài đẹp mắt cùng mùi hương quyến rũ.

Tương truyền, đây từng là món ăn được yêu thích trong cung đình ngày xưa. Vì vậy, quá trình chế biến món này khá công phu, đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận.

Gà luộc

Gà luộc là một món ăn quen thuộc, không thể thiếu trong các dịp lễ truyền thống của người Việt. Món này tuy được chế biến đơn giản nhưng lại mang đến hương vị đậm đà, hấp dẫn khó cưỡng.

Những món ăn ý nghĩa ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 1.

Thịt gà được luộc chín đều, mềm ngọt, kết cấu săn chắc mà không bị khô. Lớp da vàng óng, giòn rụm, chấm cùng muối tiêu chanh tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời.

Xôi gấc

Gấc là loại quả này đặc biệt hữu ích cho sức khỏe, bảo vệ tim mạch... Tinh chất Curcumin trong dầu gấc có khả năng trung hòa các gốc tự do gây ung thư.

Với sắc đỏ cam rực rỡ, xôi gấc tượng trưng cho sự cát tường. Đây là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ lớn tại Việt Nam, trong đó có giỗ tổ Hùng Vương.

Từng hạt xôi mềm thơm, thấm đẫm mùi hương đặc trưng của gấc. Kết hợp cùng với vị ngậy của nước cốt dừa chắc chắn sẽ làm ấm lòng mọi thành viên trong gia đình.

Bánh dày

Bánh dày là món ăn tượng trưng cho bầu trời và lòng biết ơn đối với tổ tiên. Đây không chỉ là món ăn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Những món ăn ý nghĩa ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 2.

Bánh dày được làm từ gạo nếp dẻo, giã nhuyễn rồi nặn thành từng miếng tròn. Khi ăn, bánh có vị dẻo, kết hợp với nhân hoặc giò tạo nên hương vị thơm ngon, đặc trưng.

Bánh trôi nước nhân đường

Bánh trôi nước là món ăn truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Việt. Với hình dáng tròn trịa, bánh trôi nước tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy.

Nguyên liệu chính của bánh là bột nếp dẻo, nhân đường thốt nốt hoặc đường phên tạo độ ngọt thanh.

Khi luộc chín, bánh nổi lên mặt nước, lớp vỏ trắng mềm, dẻo mịn. Khi ăn, có thể thêm chút vừng rang, dừa nạo hoặc gừng để tăng thêm độ thơm ngon.

Bánh trôi nước không chỉ mang ý nghĩa về sự sum vầy, gắn kết mà còn thể hiện tinh thần tri ân công lao của tổ tiên.

Những món ăn ý nghĩa ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 3.

Ngày giỗ Tổ, nhiều gia đình tự tay làm bánh để dâng lên bàn thờ. Đây vừa là cách bày tỏ lòng biết ơn vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.

Giò lụa

Giò lụa là món ăn quen thuộc trong các dịp lễ Tết và đặc biệt là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Với màu trắng đặc trưng, giò lụa tượng trưng cho sự tinh khiết, chân thành và lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên.

Đây là món ăn dễ kết hợp với nhiều món khác như xôi, bánh chưng, bánh dày, giúp mâm cỗ thêm phong phú.

Trong ngày giỗ Tổ, giò lụa thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống. Sự xuất hiện của giò lụa trên mâm cỗ không chỉ làm tăng thêm hương vị mà còn nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Canh khoai môn

Canh khoai môn là món ăn là món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng. Nguyên liệu chính của món canh này là khoai môn, kết hợp với xương hầm hoặc tôm khô để tạo vị ngọt tự nhiên. Khi nấu, khoai môn mềm mịn, tan trong miệng, hòa quyện với nước dùng đậm đà.

Những món ăn ý nghĩa ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 4.

Mâm cỗ cúng ngày giỗ Tổ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, gửi gắm mong ước về một cuộc sống ấm no. Canh khoai môn chính là một món ăn mang đậm ý nghĩa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top