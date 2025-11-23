Mới nhất
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Chủ nhật, 13:11 23/11/2025 | Xã hội
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, khoảng 22h45 ngày 22/11, trên đoạn đường Vành đai 3 trên cao đối diện Toyota Pháp Vân (hướng đi Thanh Xuân, Hà Nội), xe tải ben 30M-452.97 đã va chạm với ba phương tiện khác gồm: xe ô tô 99E-000.76, xe tải 29K-067.91 và xe tải 30M-387.01. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương và 4 phương tiện hư hỏng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế liên quan đều không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế xe tải 30M-452.97 không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến va chạm liên hoàn . Người này có thể bị xử lý về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3- Ảnh 2.

CSGT tại hiện trường tổ chức phân luồng và giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT nhận định vụ tai nạn là lời cảnh báo về sự chủ quan, bất cẩn của một bộ phận lái xe – đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải. Việc quá tự tin, thiếu quan sát, sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng khi lái xe rất dễ dẫn đến va chạm liên hoàn hoặc đi sai làn gây nguy hiểm.

Theo Cục CSGT, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến, trong đó đáng lo ngại là các lỗi của tài xế xe tải , xe đầu kéo, xe khách – nhóm phương tiện có nguy cơ gây tai nạn cao. Cục CSGT khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp coi thường pháp luật, đặt lợi ích cá nhân lên trên an toàn của người khác.

Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn Vành đai 3 qua phường Hoàng Mai (Hà Nội) khiến 2 nạn nhân phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và giải quyết vụ việc. Các tài xế đều được kiểm tra nồng độ cồn và không phát hiện sai phạm.

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa. Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Anh Minh
