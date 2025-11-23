Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ân bị xác định giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, dụ nạn nhân đánh đề theo "số nội bộ" rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Đối tượng Phạm Phước Ân. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (sinh năm 1974), trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng liên tục nhận được điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên là "Dũng" và "Ba". Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để ông H đánh đề, đổi lại khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền. Ông H đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 02 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng yêu cầu ông H chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ của đối tượng, ông H đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng "Dũng" chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Phước Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.