102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất
Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 7h, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích.
Trong số 102 người chết và mất tích, có 90 người chết, 12 người mất tích. Đắk Lắk - nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất với nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập cũng là nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tỉnh có 63 trường hợp thiệt mạng, 8 người đang mất tích.
Trong đợt mưa lũ lịch sử lần này, Đắk Lắk có tới 150.000 nhà bị ngập sâu khi lũ dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông. Tính đến sáng nay, còn 4 xã, phường vẫn đang bị ngập gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.
Đắk Lắk cũng là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất về vật chất khi có tới 63.000ha lúa, hoa màu, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm, 117.000ha cây lâu năm và hơn 1.000ha thuỷ sản bị thiệt hại. Đến sáng nay còn 162.025 hộ dân vẫn đang mất điện, 327 trạm BTS bị mất kết nối. Tổng thiệt hại về vật chất của địa phương ước tính 5.330 tỷ đồng.
Khánh Hòa - nơi hứng chịu lũ kỷ lục 39 năm có 14 người thiệt mạng, 2 người mất tích, chủ yếu là nạn nhân của hai vụ sạt lở đất kinh hoàng. Khánh Hòa có 15.396 nhà bị ngập trong đợt mưa lũ lịch sử này, đến sáng nay còn 87 hộ với 364 khẩu tại hai xã Diên Điền và xã Hòa Trí vẫn đang ngập.
Mưa lũ làm 1.154 nhà hư hỏng, tăng 208, chủ yếu ở Lâm Đồng (825 nhà), Gia Lai (186) và Quảng Ngãi (80). Lúc cao điểm, hơn 185.700 nhà bị ngập, riêng Đăk Lăk 150.000 nhà, Gia Lai 19.200, Khánh Hòa gần 15.400. Hiện Gia Lai đã hết ngập; Đăk Lăk vẫn còn phường Hòa Xuân, Đông Hòa và hai xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ngập sâu, nhất là Hòa Thịnh và Hòa Xuân.
Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 80.800 ha lúa, hoa màu hư hại (tăng gần 920 ha), chủ yếu tại Đăk Lăk 63.000 ha, Khánh Hòa 13.300 ha, Lâm Đồng hơn 4.400 ha. Diện tích cây lâu năm bị ảnh hưởng tăng hơn 17.000 ha, lên 117.000 ha.
Hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi; hơn 1.157 ha thủy sản thiệt hại. Nặng nề nhất là vùng nuôi tôm hùm Đăk Lăk gần như mất trắng, ước thiệt hại 2.000 tỷ đồng.
Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến từ hôm qua. Tuy nhiên, đường Trường Sơn Đông đoạn qua Quảng Ngãi cùng 11 vị trí trên quốc lộ 4E, 27C, 20 tiếp tục sạt lở gây ách tắc. Đường sắt tạm dừng lưu thông 6 đoạn gồm: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.
Lúc cao điểm, gần 1,2 triệu khách hàng bị mất điện. Đến nay đã khôi phục hơn 920.000 khách hàng, còn hơn 162.000 hộ ở Đăk Lăk, 75.000 ở Khánh Hòa và 20.400 ở Gia Lai chưa có điện.
75/301 xã, phường vẫn mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng do mất điện; 552 trạm BTS gián đoạn dịch vụ. Thiệt hại kinh tế ban đầu ước 9.035 tỷ đồng, gồm: Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.000, Đăk Lăk 5.330, Khánh Hòa 1.000, Lâm Đồng 1.055.
