Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng đến vùng ngập lụt ứng cứu người dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTƯ năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (trong đó Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 500 tỷ đồng) theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.

UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được NSTƯ hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Các địa phương phải quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.