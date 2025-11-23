Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTƯ năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (trong đó Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 500 tỷ đồng) theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.
UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được NSTƯ hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.
Các địa phương phải quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Những ngày qua, đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt lớn tại các địa phương Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.
Theo số liệu cập nhật mới nhất, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; thời điểm lớn nhất có 186.000 nhà bị ngập; hơn 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).
