Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Chủ nhật, 11:25 23/11/2025 | Xã hội
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Ngày 23/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền- Ảnh 1.

Đinh Văn Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Phong Hải Thịnh do Hùng làm Tổng giám đốc được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, theo văn bản số 3499/UBND-KTN ngày 28/6/2018. Dự án được yêu cầu hoàn thành trước quý II/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được gia hạn tiến độ, chưa được giao hoặc cho thuê đất, đồng nghĩa với việc chưa đủ điều kiện pháp lý và chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền- Ảnh 2.

Công an xác minh hồ sơ tài liệu, con dấu... liên quan vụ án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Mặc dù vậy, tháng 3/2022, Hùng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng 8 lô đất trong dự án cho ông Nguyễn Duy T. và ông Dương Đình C. với tổng giá trị 13,68 tỷ đồng. Ông ta nhận trước 6,84 tỷ đồng, cam kết trong 12 tháng sẽ chuyển nhượng đất và sử dụng tiền cho hoạt động kinh doanh của công ty. Thực tế, toàn bộ số tiền được Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân. Hết thời hạn cam kết, Hùng không có đất để giao và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho 2 bị hại.

Công an TP Đà Nẵng thông báo: Những cá nhân đã ký hợp đồng mua đất tại Dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh cần liên hệ để cung cấp hồ sơ và làm việc tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 0355.912.606 (Điều tra viên Trần Văn Mong).

Phú Linh
