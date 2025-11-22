Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy
GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.
Phiên tòa do TAND tỉnh Nghệ An mở, xét xử Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tỉnh Bolikhămxay, Lào) và Trần Thế Hùng (SN 1990, trú Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Mùa Dua Thái (SN 1969) về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Mùa Dua Thái là cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), hiện đã nghỉ hưu.
Theo cáo trạng, tháng 11/2024, một người tên Cường đặt mua 3 tấm ma túy tổng hợp của Mua, giá 210 triệu đồng. Cường chuyển trước 60 triệu đồng đặt cọc. Mua sau đó liên lạc Thái nhờ vận chuyển ma túy từ Na Ngoi xuống khu vực đường N5 (giáp TP Vinh cũ), trả công 50 triệu đồng. Lo sợ bị phát hiện nên Thái chỉ nhận vận chuyển đến đoạn đường N5.
Ngày 24/11, khi ma túy được tuồn qua biên giới, Thái đến nhận "hàng" rồi giấu bên vệ đường N5 và gửi ảnh báo cho Mua. Tuy nhiên, Cường không đến nhận như đã hẹn.
Không thể giao dịch, Mua gọi cho Trần Thế Hùng nhờ đến lấy giúp. Hùng được hứa trả 20 triệu đồng nếu giao ma túy cho khách hoặc 210 triệu nếu bán trót lọt.
Sáng 25/11, Hùng đến lấy ma túy. Đến trưa, khi đi qua xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc cũ), phát hiện lực lượng công an, Hùng hoảng sợ vứt bì tải xuống ruộng nhưng vẫn bị bắt quả tang với tang vật 1.719g ma túy. Mua và Thái bị bắt ngay sau đó.
Khám xét nơi ở Thái, công an phát hiện thêm 0,782g ma túy. Thái khai tháng 6/2024, sang Lào thăm người thân, nghe đồn ma túy "chữa được bệnh dịch cho trâu bò", nên xin một ít mang về.
Tại tòa, Thái bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi mà mù quáng làm liều, mong được giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình.
HĐXX tuyên phạt Mùa Dua Thái 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ ma túy, tổng cộng 18 năm tù.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 3 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...
Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giâyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.
Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoạiPháp luật - 1 ngày trước
Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.
Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạngPháp luật - 1 ngày trước
Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...
Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máyPháp luật - 1 ngày trước
Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.