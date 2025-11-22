Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Phiên tòa do TAND tỉnh Nghệ An mở, xét xử Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tỉnh Bolikhămxay, Lào) và Trần Thế Hùng (SN 1990, trú Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Mùa Dua Thái (SN 1969) về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Mùa Dua Thái là cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), hiện đã nghỉ hưu.



Theo cáo trạng, tháng 11/2024, một người tên Cường đặt mua 3 tấm ma túy tổng hợp của Mua, giá 210 triệu đồng. Cường chuyển trước 60 triệu đồng đặt cọc. Mua sau đó liên lạc Thái nhờ vận chuyển ma túy từ Na Ngoi xuống khu vực đường N5 (giáp TP Vinh cũ), trả công 50 triệu đồng. Lo sợ bị phát hiện nên Thái chỉ nhận vận chuyển đến đoạn đường N5.

Ngày 24/11, khi ma túy được tuồn qua biên giới, Thái đến nhận "hàng" rồi giấu bên vệ đường N5 và gửi ảnh báo cho Mua. Tuy nhiên, Cường không đến nhận như đã hẹn.

Không thể giao dịch, Mua gọi cho Trần Thế Hùng nhờ đến lấy giúp. Hùng được hứa trả 20 triệu đồng nếu giao ma túy cho khách hoặc 210 triệu nếu bán trót lọt.

Sáng 25/11, Hùng đến lấy ma túy. Đến trưa, khi đi qua xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc cũ), phát hiện lực lượng công an, Hùng hoảng sợ vứt bì tải xuống ruộng nhưng vẫn bị bắt quả tang với tang vật 1.719g ma túy. Mua và Thái bị bắt ngay sau đó.

Khám xét nơi ở Thái, công an phát hiện thêm 0,782g ma túy. Thái khai tháng 6/2024, sang Lào thăm người thân, nghe đồn ma túy "chữa được bệnh dịch cho trâu bò", nên xin một ít mang về.

Tại tòa, Thái bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi mà mù quáng làm liều, mong được giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình.

HĐXX tuyên phạt Mùa Dua Thái 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ ma túy, tổng cộng 18 năm tù.