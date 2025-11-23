Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Ngày 23/11, Công an phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao Đặng Văn Hòa (SN 1995, tên gọi Nhỏ, trú khu phố Tân Trà, phường Bình Phước) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đặng Văn Hòa và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, trưa 20/11, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo việc một bé gái 12 tuổi ở khu phố Tiến Hưng 3, bị kẻ lạ mặt giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro. Xác minh hiện trường cho thấy đối tượng hành động đơn lẻ, manh động và lợi dụng các tuyến đường vắng không có camera để bỏ chạy.

Công an phường huy động lực lượng truy xét, sàng lọc nhiều nghi phạm và đến 18h cùng ngày xác định Hòa là đối tượng gây án. Khám xét nhanh, lực lượng chức năng thu giữ chiếc điện thoại trùng khớp với tài sản bị chiếm đoạt.

Ban đầu Hòa quanh co chối tội nhưng sau đó thừa nhận đã tiếp cận bị hại bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.