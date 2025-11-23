Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục
Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
Nhiều chính sách về y tế được kiến nghị và thể chế hóa
Sáng 23/11, Ủy ban VHXH của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Phát biểu khai mạc và tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban VHXH được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Xã hội của Quốc hội theo Nghị quyết số 178 của Quốc hội, là một trong những bước đổi mới tổ chức quan trọng của Quốc hội, hòa chung với sự thay đổi về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập thể Ủy ban đã nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.
Về công tác xây dựng pháp luật, trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 6 nghị quyết của UBTVQH; chủ trì thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 44 dự án luật; phối hợp thẩm tra hơn 260 lượt báo cáo theo phân công.
Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, nhiều chính sách quan trọng đã được Ủy ban kiến nghị và thể chế hóa như: lấy người bệnh làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng hình thức khám chữa bệnh từ xa (Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023); siết chặt quản lý giá thuốc, kiểm soát TMĐT, khuyến khích phát triển công nghiệp dược (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dược năm 2024); mở rộng diện bao phủ và quyền lợi BHYT, phát hành thẻ điện tử (Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024); bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu (Luật BHXH); quy định quyền chủ động sinh con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng (Pháp lệnh Dân số sửa đổi).
"Đặc biệt, Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật (nay là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đây là một sáng kiến lập pháp chưa có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc áp dụng các giải pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách, huy động toàn hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch COVID-19", Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.
Về công tác giám sát, Ủy ban đã chủ trì tham mưu 1 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; phối hợp tham mưu 2 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; chủ trì tham mưu 2 giám sát chuyên đề của UBTVQH; tổ chức 4 đoàn giám sát tổng hợp và 20 giám sát chuyên đề của Ủy ban, cùng nhiều khảo sát chuyên đề; tổ chức 6 phiên giải trình với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.
Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: "Nội dung giám sát khá toàn diện, bao quát các lĩnh vực Ủy ban phụ trách, tập trung vào các vấn đề lớn, thời sự, được cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm như: huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, chính sách dân số; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia; phòng, chống bạo lực trẻ em; phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng".
6 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI
Một điểm đáng chú ý được ông Nguyễn Đắc Vinh nêu là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã nghiên cứu, tham gia thẩm tra 45 vấn đề quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có nhiều vấn đề rất quan trọng, cấp bách.
Từ các hội thảo, hội nghị, tọa đàm do Ủy ban tổ chức đã cung cấp cơ sở chính trị, khoa học, lý luận và thực tiễn, góp phần để Chính phủ, Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; việc mở cửa, phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19; đưa môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ủy ban được tổ chức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ đường lối đối ngoại của Đảng và các quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào hoạt động đối ngoại của Quốc hội.
Nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, quán triệt, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là các chủ trương, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thứ hai, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiệu quả; phát huy vai trò của các tiểu ban chuyên môn; nâng cao chất lượng tham mưu của vụ chuyên môn, gắn với yêu cầu kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp.
Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới phương thức làm việc và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, tiến tới mô hình Quốc hội điện tử, Quốc hội số.
Thứ tư, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch và gắn bó chặt chẽ với cử tri; chủ động tiếp nhận, phản ánh và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm lập pháp, giám sát hiện đại; tăng cường vai trò đại diện của Ủy ban tại các diễn đàn nghị viện khu vực và toàn cầu.
Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữXã hội - 39 phút trước
GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3Xã hội - 3 giờ trước
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhấtXã hội - 3 giờ trước
Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 4 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũXã hội - 4 giờ trước
Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền TrungXã hội - 4 giờ trước
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.
Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội không là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây điều kiện cần đáp ứng để có thể mua được nhà ở xã hội tại Hà Nội.
Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳngXã hội
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.