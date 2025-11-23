Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiều chính sách về y tế được kiến nghị và thể chế hóa

Sáng 23/11, Ủy ban VHXH của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Phát biểu khai mạc và tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban VHXH được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Xã hội của Quốc hội theo Nghị quyết số 178 của Quốc hội, là một trong những bước đổi mới tổ chức quan trọng của Quốc hội, hòa chung với sự thay đổi về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập thể Ủy ban đã nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban VHXH.

Về công tác xây dựng pháp luật, trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 6 nghị quyết của UBTVQH; chủ trì thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 44 dự án luật; phối hợp thẩm tra hơn 260 lượt báo cáo theo phân công.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, nhiều chính sách quan trọng đã được Ủy ban kiến nghị và thể chế hóa như: lấy người bệnh làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng hình thức khám chữa bệnh từ xa (Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023); siết chặt quản lý giá thuốc, kiểm soát TMĐT, khuyến khích phát triển công nghiệp dược (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dược năm 2024); mở rộng diện bao phủ và quyền lợi BHYT, phát hành thẻ điện tử (Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024); bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu (Luật BHXH); quy định quyền chủ động sinh con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng (Pháp lệnh Dân số sửa đổi).

Trước khi bắt đầu Hội nghị, các đại biểu ủng hộ hơn 126 triệu đồng tới đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

"Đặc biệt, Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật (nay là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đây là một sáng kiến lập pháp chưa có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc áp dụng các giải pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách, huy động toàn hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch COVID-19", Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Về công tác giám sát, Ủy ban đã chủ trì tham mưu 1 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; phối hợp tham mưu 2 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; chủ trì tham mưu 2 giám sát chuyên đề của UBTVQH; tổ chức 4 đoàn giám sát tổng hợp và 20 giám sát chuyên đề của Ủy ban, cùng nhiều khảo sát chuyên đề; tổ chức 6 phiên giải trình với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: "Nội dung giám sát khá toàn diện, bao quát các lĩnh vực Ủy ban phụ trách, tập trung vào các vấn đề lớn, thời sự, được cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm như: huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, chính sách dân số; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia; phòng, chống bạo lực trẻ em; phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng".

6 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Một điểm đáng chú ý được ông Nguyễn Đắc Vinh nêu là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã nghiên cứu, tham gia thẩm tra 45 vấn đề quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có nhiều vấn đề rất quan trọng, cấp bách.

Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Ủy ban.

Từ các hội thảo, hội nghị, tọa đàm do Ủy ban tổ chức đã cung cấp cơ sở chính trị, khoa học, lý luận và thực tiễn, góp phần để Chính phủ, Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; việc mở cửa, phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19; đưa môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ủy ban được tổ chức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ đường lối đối ngoại của Đảng và các quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là các chủ trương, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiệu quả; phát huy vai trò của các tiểu ban chuyên môn; nâng cao chất lượng tham mưu của vụ chuyên môn, gắn với yêu cầu kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới phương thức làm việc và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, tiến tới mô hình Quốc hội điện tử, Quốc hội số.

Thứ tư, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch và gắn bó chặt chẽ với cử tri; chủ động tiếp nhận, phản ánh và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm lập pháp, giám sát hiện đại; tăng cường vai trò đại diện của Ủy ban tại các diễn đàn nghị viện khu vực và toàn cầu.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả.