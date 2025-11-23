Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão

Chủ nhật, 09:40 23/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau các đợt mưa, bão bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Hàng loạt hàng quán ven biển bị hư hỏng, không thể hoạt động.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 1.

Sau nhiều đợt mưa lớn, bão dồn dập, bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) chịu tác động nghiêm trọng của xói lở. Sóng biển liên tục khoét sâu, kéo sập hàng quán của người dân, khiến khu vực từng nổi tiếng hoang sơ nay "biến dạng" chỉ trong thời gian ngắn.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 2.

Theo ghi nhận, từng mảng cát bị khoét sâu, mái gỗ vỡ vụn, bê tông vỡ ngổn ngang. Những cây dương liễu chắn sóng lâu năm nay bật gốc, nằm la liệt trên nền cát.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 3.

Theo thống kê, sau ảnh hưởng của cơn bão số 13 vừa qua, bãi biển Hàm Rồng tại thôn Hiền An 2 tiếp tục sạt lở hơn 800m, ăn sâu hơn 10m so với trước. Toàn bộ 5 hàng quán ven biển bị thiệt hại nặng, nhiều nơi không thể khắc phục.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 4.

Bãi biển Hàm Rồng là điểm đến yêu thích với vẻ đẹp hoang sơ nay trở nên hoang tàn sau mưa bão.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 5.

Sạt lở, xâm thực ăn sâu khiến chủ các hàng quán nơi đây lo lắng vì có thể sẽ mất đi sinh kế.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 6.

Anh Hoàng Trọng Quang, chủ nhà hàng Hàm Rồng Quán cho biết, tình trạng xâm thực kéo dài nhiều năm, nhưng mức độ năm nay vượt xa mọi đợt trước. "Trước nhà hàng có hai hàng dừa cách mép nước hơn 30m. Giờ sóng lấn sâu, cuốn trôi từng hàng dừa rồi đánh thẳng vào nhà hàng, nhiều dãy bị sập. Nếu không có biện pháp ứng phó, e rằng xâm thực sẽ nuốt trọn phần còn lại của quán", anh Quang chia sẻ.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 7.

Người dân lo ngại nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, khiến bãi biển hoang sơ sẽ biến mất.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 8.

Các hộ kinh doanh du lịch mong muốn trước mắt có giải pháp tạm thời như kè mềm, kè cừ để giảm tốc độ xói lở, bảo đảm an toàn trong khi chờ công trình kiên cố được triển khai.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 9.

UBND xã Vinh Lộc cho biết, trước thực trạng xâm thực ngày càng nghiêm trọng, xã kiến nghị thành phố sớm hỗ trợ bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư hệ thống kè, đê biển kiên cố để bảo vệ dân cư và phục hồi bãi biển. Địa phương cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí để mở rộng một số tuyến đường trọng yếu phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau liên tiếp các đợt mưa bão.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Huế cho biết, do chịu ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, để tạo điều kiện cho thành phố có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại của mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, UBND thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ.

Cụ thể, trước mắt, kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu 800 tỷ đồng. UBND TP Huế cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai...

Về lâu dài, đầu tư đê biển, kè chắn sóng tại các khu vực xâm thực, xói lở để bảo vệ bờ biển và cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tiếp tục đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây (giai đoạn 3) với kinh phí 900 tỷ đồng. Xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Cùng chuyên mục

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 2 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 3 giờ trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 3 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 4 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Xã hội - 5 giờ trước

Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.

Xem nhiều

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống
Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top