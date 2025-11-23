Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão
Sau các đợt mưa, bão bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Hàng loạt hàng quán ven biển bị hư hỏng, không thể hoạt động.
Mời bạn đọc xem thêm video:
Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau liên tiếp các đợt mưa bão.
Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Huế cho biết, do chịu ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, để tạo điều kiện cho thành phố có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại của mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, UBND thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ.
Cụ thể, trước mắt, kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu 800 tỷ đồng. UBND TP Huế cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai...
Về lâu dài, đầu tư đê biển, kè chắn sóng tại các khu vực xâm thực, xói lở để bảo vệ bờ biển và cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tiếp tục đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây (giai đoạn 3) với kinh phí 900 tỷ đồng. Xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữXã hội - 19 phút trước
GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3Xã hội - 2 giờ trước
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhấtXã hội - 3 giờ trước
Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 3 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũXã hội - 4 giờ trước
Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền TrungXã hội - 4 giờ trước
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dụcXã hội - 5 giờ trước
Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.
Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳngXã hội
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.