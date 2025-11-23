Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Huế cho biết, do chịu ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, để tạo điều kiện cho thành phố có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại của mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, UBND thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ.

Cụ thể, trước mắt, kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu 800 tỷ đồng. UBND TP Huế cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai...

Về lâu dài, đầu tư đê biển, kè chắn sóng tại các khu vực xâm thực, xói lở để bảo vệ bờ biển và cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tiếp tục đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây (giai đoạn 3) với kinh phí 900 tỷ đồng. Xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.