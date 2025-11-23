Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng; sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 12 độ.
Thời tiết Hà Nội, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 26 độ.
Trong khi đó, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi còn có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 220mm.
Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).
Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
