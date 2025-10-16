Cục Dân số phát động cuộc thi 'Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi'

Theo Cục Dân số, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: "tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững" cho thấy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác dân số và nhận thấy rất rõ tầm quan trọng của công tác dân số trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đã chỉ ra những hạn chế trong công tác dân số như: mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc, tổng tỉ suất sinh có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế; mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao; chưa có giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả để phát huy lợi thế thời kỳ "dân số vàng", thích ứng với già hóa dân số; tuổi thọ trung bình tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp.

Đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số đóng vai trò quan trọng trong công tác dân số, nhất là tại các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, thực tiễn bối cảnh bộ máy ngành dân số đã thay đổi từ trung ương đến địa phương cũng phát sinh không ít bất cập cần kịp thời khắc phục để công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số các cấp hoạt động hiệu quả và đồng bộ.

Do đó, nhằm hưởng ứng 65 năm kỷ niệm ngày thành lập ngành Dân số Việt Nam (1961-2026), Cục Dân số tổ chức cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi". Đây cũng là dịp tri ân, động viên các cán bộ dân số, truyền thông dân số, cộng tác viên dân số trong toàn bộ hệ thống dân số trên toàn quốc, tôn vinh các tấm gương làm tốt trong công tác dân số.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống y tế, dân số và các tầng lớp nhân dân về những nội dung dân số trong tình hình mới; đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ cán bộ truyền thông dân số các cấp về kỹ năng, kiến thức truyền thông dân số, từ đó khích lệ, động viên và hỗ trợ kịp thời, đồng thời ghi nhận những thành tích đóng góp của họ trong công tác dân số.

Ngoài ra, cuộc thi tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ truyền thông dân số, tuyên truyền viên ở các địa phương có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó xác định phương hướng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số đi vào cuộc sống. Góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về dân số trong tình hình mới.

Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; các thông điệp dân số phù hợp bối cảnh và thực tế tại địa phương: mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; thực trạng tỷ số giới tính khi sinh, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, lồng ghép biến dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; nâng cao chất lượng dân số: lợi ích khám sức khỏe trước khi kết hôn, lợi ích khám sàng lọc; chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; những hệ lụy của tảo hôn, kết hôn sớm; hôn nhân cận huyết...; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông dân số; gương điển hình, mô hình hay trong công tác dân số ở địa phương.

Đối tượng dự thi là cán bộ làm công tác dân số, cộng tác viên dân số các cấp thuộc 31 tỉnh/thành phố có các xã thuộc đồng bào dân tộc miền núi bao gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Binh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Mỗi tỉnh/thành phố lựa chọn 1 đội tham gia dự thi với số lượng tối thiểu là 5 thành viên. Mỗi đội thể hiện 3 phần thi cụ thể: Phần chào hỏi; Phần thi kiến thức và phần thi tài năng.

Cục Dân số dự kiến tổ chức cuộc thi trong 3 ngày 03,04,05/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

- Giải tập thể: 01 giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 6.000.000 đồng; 03 giải Ba mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng, 10 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.500.000 đồng; 17 giải phụ khác trị giá mỗi giải 500.000 đồng do Ban Tổ chức quyết định.

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất trị giá 4.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng; 03 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, 10 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng; 17 giải phụ khác trị giá mỗi giải 500.000 đồng do Ban Tổ chức quyết định.

Đi kèm cùng các giải thưởng bằng tiền mặt gồm có cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận Giải.