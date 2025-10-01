Xúc động ca mổ đặc biệt cho sản phụ ung thư vòm họng giai đoạn 3 vẫn quyết tâm giữ con đến cùng

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.

Theo đó, sản phụ là chị B.T.M.T (35 tuổi, Hải Phòng) mang thai lần thứ 3. Ba tháng trước, sản phụ được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 (là khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn) khi mang thai ở tuần thứ 22.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Lúc phát hiện bệnh, chị T. được tư vấn điều trị hoá chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm.

Suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, sản phụ nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai "cân não".

Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã "chạm ngưỡng", cuộc hội chẩn liên khoa và Lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật trong tư thế đặc biệt

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Nguyễn Thái Giang – Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư. Bác sĩ Giang cho biết: "Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng. Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai".

Bé trai chào đời an toàn, khỏe mạnh bên cạnh mẹ. Ảnh: BVCC.

Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê – hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu – Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức chia sẻ: "Chúng tôi phải lựa chọn phương án gây tê tủy sống, chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi. Đó là tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp".

Sau những giờ phút căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khoẻ mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Thái Giang xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự khâm phục nghị lực, sức chịu đựng, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng chị ấy đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào tả hết".

Theo BS Giang, trường hợp của sản phụ T. là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư khi đang mang thai.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, ung thư có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Vì vậy, nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm đem lại cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con.