Xúc động ca mổ đặc biệt cho sản phụ ung thư vòm họng giai đoạn 3 vẫn quyết tâm giữ con đến cùng
GĐXH - Theo các bác sĩ, suốt 3 tháng, sản phụ đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả, không lời nào có thể tả hết...
Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.
Theo đó, sản phụ là chị B.T.M.T (35 tuổi, Hải Phòng) mang thai lần thứ 3. Ba tháng trước, sản phụ được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 (là khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn) khi mang thai ở tuần thứ 22.
Lúc phát hiện bệnh, chị T. được tư vấn điều trị hoá chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm.
Suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, sản phụ nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai "cân não".
Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã "chạm ngưỡng", cuộc hội chẩn liên khoa và Lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
Ca phẫu thuật trong tư thế đặc biệt
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Nguyễn Thái Giang – Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư. Bác sĩ Giang cho biết: "Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng. Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai".
Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê – hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.
ThS.BSCKII Bạch Minh Thu – Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức chia sẻ: "Chúng tôi phải lựa chọn phương án gây tê tủy sống, chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi. Đó là tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp".
Sau những giờ phút căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khoẻ mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.
Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Thái Giang xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự khâm phục nghị lực, sức chịu đựng, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng chị ấy đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào tả hết".
Theo BS Giang, trường hợp của sản phụ T. là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư khi đang mang thai.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, ung thư có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Vì vậy, nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm đem lại cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con.
Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân sốDân số và phát triển - 6 giờ trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc mà còn là trụ cột tinh thần, tấm gương đạo đức và nguồn lực trí tuệ quý báu để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kgDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.
Dinh dưỡng phù hợp cho phụ nữ tuổi mãn kinhDân số và phát triển - 1 ngày trước
Dinh dưỡng đúng cách trong thời kỳ mãn kinh là một yếu tố quan trọng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng khác nhau, cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.
Tiếp xúc da kề da tốt cho não của trẻ sinh nonDân số và phát triển - 1 ngày trước
Tiếp xúc da kề da hoạt động như một 'vòng tay an toàn' tự nhiên giúp điều hòa thân nhiệt trẻ sơ sinh và tăng kết nối giữa mẹ và con. Nghiên cứu đã phát hiện ra biện pháp này có thể đóng vai trò trong việc hình thành sự phát triển não của trẻ sinh non.
Bí quyết tránh tăng cân ở phụ nữ thời kỳ mãn kinhDân số và phát triển - 2 ngày trước
Tăng cân thời kỳ mãn kinh có liên quan nhiều đến lối sống và những thay đổi của quá trình lão hóa hơn là do thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn này.
Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ vượt mưa lũ đi sinhDân số và phát triển - 3 ngày trước
Nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ, Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) huy động chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2 để sinh con.
Chồng soạn 68 trang tài liệu 'bóc phốt' chuyện ngoại tình của vợDân số và phát triển - 3 ngày trước
Một người đàn ông ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) mới đây đã đăng tải lên mạng xã hội một bản tài liệu dài 68 trang để "bóc phốt" chuyện ngoại tình của vợ với 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ.
6 tư thế yoga giúp giảm đau và căng thẳng khi bị lạc nội mạc tử cungDân số và phát triển - 3 ngày trước
Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của lạc nội mạc tử cung là đau vùng chậu và bụng dưới. Tham khảo 6 tư thế yoga có thể giúp giảm đau, căng thẳng và stress liên quan đến lạc nội mạc tử cung.
Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025Dân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH – Ngày 27/9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thanh HóaDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ từ truyền thông, giáo dục đến kiểm soát vi phạm để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.