Kết hôn sau 2 năm không có 'tin vui', thanh niên 27 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguyên nhân chính gây vô sinh
GĐXH - Anh C. bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên kèm cong dương vật. Đây là nguyên nhân chính gây vô sinh ở bệnh nhân 27 tuổi này.
Nguyên nhân gây vô sinh: Giãn tĩnh mạch thừng tinh và cong dương vật
Anh C., 27 tuổi cho biết, từ khi dậy thì thường xuyên có cảm giác căng tức nhẹ, đau nhiều khi cương cứng, đồng thời “cậu nhỏ” có xu hướng cong xuống nhiều. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh ít sinh hoạt do dương vật cong khiến cả hai cảm thấy đau khi quan hệ. Sau hai năm không có tin vui, anh đi khám tại BVĐK Tâm Anh – Quận 8.
ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cho biết anh C. bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên kèm cong dương vật. Hai bệnh lý này diễn tiến song song, không liên quan đến nhau, trong đó giãn tĩnh mạch thừng tinh là nguyên nhân chính gây vô sinh. Bệnh làm tăng nhiệt độ bìu và ứ đọng chất độc hại, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh, đồng thời gây suy giảm testosterone khiến người bệnh giảm ham muốn tình dục, năng lượng, khối lượng cơ bắp và sức khỏe tổng thể.
Anh còn bị cong dương vật 45 độ (dưới 15 độ là cong sinh lý, trên 30 độ là bệnh lý cần phẫu thuật điều trị), gây đau khi cương cứng và khó khăn trong quá trình giao hợp, khiến tần suất quan hệ của vợ chồng tương đối thưa, dù không bị vô sinh cũng giảm khả năng có thai tự nhiên. Nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục và tăng nguy cơ gãy dương vật khi quan hệ.
Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận anh C. còn một ít "tinh binh", được tư vấn tư vấn trữ lại để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đồng thời người bệnh được phẫu thuật điều trị cả hai bệnh lý trên, với mục tiêu giúp tinh hoàn sản xuất tinh trùng khỏe mạnh, tăng cơ hội thu được tinh trùng chất lượng, cải thiện chức năng sản xuất Testosterone, nâng cao chất lượng đời sống tình dục.
Ê kíp bác sĩ rạch một đường nhỏ ở vùng bẹn, bóc tách tìm các tĩnh mạch thừng tinh bị giãn và thắt lại, đồng thời bảo tồn động mạch tinh hoàn, ống dẫn tinh và mạch bạch huyết. Sau đó rạch một đường dọc thân dương vật, sử dụng các mũi khâu để kéo thẳng dương vật. Sau 120 phút, ca mổ thành công, anh C. xuất viện sau một ngày hậu phẫu. Sau 3 – 6 tháng anh sẽ được xét nghiệm lại tinh dịch đồ, từ đó tư vấn các bước tiếp theo.
Giãn tĩnh mạch thừng tinh là gì?
Giãn tĩnh mạch thừng tinh là tình trạng các tĩnh mạch nằm trong bìu, dẫn máu từ tinh hoàn về tim, bị giãn ra. Nguyên nhân có thể do van tĩnh mạch bị hỏng hoặc thiếu, chèn ép tĩnh mạch gây tăng áp lực lên tĩnh mạch thừng tinh, hoặc do yếu tố di truyền.
Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, nhiều nam giới chỉ phát hiện ra khi đi khám vô sinh hoặc khám sức khỏe định kỳ. Một số trường hợp có thể có cảm giác nặng hoặc đau nhức ở bìu, sờ thấy khối mềm, ngoằn ngoèo, bìu sưng hoặc to, teo tinh hoàn.
Cong dương vật ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe
Cong dương vật là tình trạng “cậu nhỏ” bị cong do sự phát triển không đều của các thể hang hoặc sự phát triển không đối xứng của các mô cương cứng. Đây là tình trạng thường gặp ở nam giới, nếu cong sinh lý, không ảnh hưởng đến khả năng cương cứng hoặc xuất tinh thì không cần điều trị. Trường hợp nặng như anh C. hoặc cong do bệnh lý Peyronie (tình trạng bị cong do sự hình thành các mảng xơ vữa, sẹo dưới da) thì cần can thiệp để tránh biến chứng.
Cả giãn tĩnh mạch thừng tinh và cong dương vật đều cần phẫu thuật điều trị để tránh các biến chứng. Bác sĩ Huy khuyến cáo nam giới khi thấy có bất kỳ biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục, dù không gây đau hoặc đau nhẹ vẫn cần đi khám tại cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị kịp thời.
