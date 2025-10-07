Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số
GĐXH – Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với UBND phường Long Biên tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10).
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội nhấn mạnh: Ngày 11/10 hàng năm là dịp cả thế giới hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái - tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên. Ngày này được tổ chức mỗi năm nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Năm nay, chủ đề được Liên Hợp Quốc lựa chọn là "Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước". Thông điệp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trẻ em gái để thúc đẩy hạnh phúc gia đình và sự phát triển của đất nước. Việc đầu tư cho trẻ em gái, trao cho các em cơ hội học tập, phát triển và tham gia vào xã hội, sẽ góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc và bền vững.
Theo ông Vũ Duy Hưng, thành phố Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác dân số. Hiện nay Hà Nội đã đạt mức sinh thay thế, công tác DS-KHHGĐ chuyển hướng sang dân số và phát triển. Trong những năm qua tỷ số giới tính khi sinh của của thành phố đã giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 110,8 trẻ trai/100 trẻ gái Năm 2022. 7 tháng đầu năm 2025, tỷ số này là 110,5 trẻ trai/100 trẻ gái.
Tỷ lệ này dù giảm nhiều so với các năm trước nhưng vẫn đáng lo ngại. Đáng nói, sự chênh lệch này không đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn những khu vực có mức mất cân bằng giới tính ở mức rất cao, gây áp lực lên công tác dân số và phát triển hiện nay.
"Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời như hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn và dẫn đến phá vỡ cấu trúc gia đình ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai", ông Vũ Duy Hưng nhấn mạnh.
Vì vậy, tại hội nghị, người đứng đầu ngành Dân số Hà Nội cho biết, để thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cần đầu tư chăm sóc, giáo dục, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ trẻ em gái nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đây là một việc làm hết sức nhân văn cho trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng mà lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền thành phố Hà Nội luôn hướng tới, luôn dành những gì tốt đẹp nhất.
Thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái được triển khai như: Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên...
Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức hàng trăm buổi truyền thông kiến thức sức khỏe sinh sản cho các đối tượng là trẻ em gái vị thành niên, thanh niên.., tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các đoàn viên thanh niên, truyền truyền thông về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh các trường trên địa bàn.
Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương 80 trẻ em gái có thành tích học tập xuất sắc đến từ 80 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái trên địa bàn phường Long Biên. Đây là những gia đình chủ động thực hiện tốt chính sách dân số, không chạy theo tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố.
Bệnh tim mạch đang là 'sát thủ thầm lặng' gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, chiếm tới hơn 30% số ca tử vong. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ trái tim của mình mà không cần phụ thuộc vào thuốc. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong lối sống, nguy cơ mắc bệnh tim có thể giảm đi đáng kể.
Tập yoga là giải pháp nhẹ nhàng, thư giãn, có tác dụng cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cần tránh một số tư thế yoga nâng cao hoặc lộn ngược vì có thể gây căng thẳng cho tim, làm huyết áp cao trầm trọng hơn.
Gan nhiễm mỡ là một tình trạng phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát kịp thời. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn chính là 'vũ khí' hiệu quả để giảm mỡ gan, cải thiện sức khỏe tổng thể và bảo vệ chức năng gan.
Trong hành trình mang thai, cơ thể người phụ nữ phải hoạt động hết công suất để nuôi dưỡng thai nhi. Chính vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là vi chất sắt, tăng cao gấp đôi so với bình thường.
MỸ - Cụ bà Ruth Lemay, 100 tuổi, chia sẻ bí quyết sống thọ của mình rất giản dị, bao gồm tránh xa 3 yếu tố nguy cơ với sức khỏe: muối, rượu, thuốc lá.
Thiếu canxi ở trẻ sơ sinh có thể gây rối loạn giấc ngủ, chậm phát triển và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhận biết sớm các dấu hiệu sẽ giúp cha mẹ can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
GĐXH – Theo các chuyên gia, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc mà còn là trụ cột tinh thần, tấm gương đạo đức và nguồn lực trí tuệ quý báu để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
GĐXH - Theo các bác sĩ, suốt 3 tháng, sản phụ đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả, không lời nào có thể tả hết...
GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.
Dinh dưỡng đúng cách trong thời kỳ mãn kinh là một yếu tố quan trọng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng khác nhau, cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.