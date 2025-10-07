Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội nhấn mạnh: Ngày 11/10 hàng năm là dịp cả thế giới hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái - tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên. Ngày này được tổ chức mỗi năm nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Năm nay, chủ đề được Liên Hợp Quốc lựa chọn là "Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước". Thông điệp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trẻ em gái để thúc đẩy hạnh phúc gia đình và sự phát triển của đất nước. Việc đầu tư cho trẻ em gái, trao cho các em cơ hội học tập, phát triển và tham gia vào xã hội, sẽ góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc và bền vững.

Theo ông Vũ Duy Hưng, thành phố Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác dân số. Hiện nay Hà Nội đã đạt mức sinh thay thế, công tác DS-KHHGĐ chuyển hướng sang dân số và phát triển. Trong những năm qua tỷ số giới tính khi sinh của của thành phố đã giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 110,8 trẻ trai/100 trẻ gái Năm 2022. 7 tháng đầu năm 2025, tỷ số này là 110,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tỷ lệ này dù giảm nhiều so với các năm trước nhưng vẫn đáng lo ngại. Đáng nói, sự chênh lệch này không đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn những khu vực có mức mất cân bằng giới tính ở mức rất cao, gây áp lực lên công tác dân số và phát triển hiện nay.

Toàn cảnh hội nghị.

"Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời như hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn và dẫn đến phá vỡ cấu trúc gia đình ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai", ông Vũ Duy Hưng nhấn mạnh.

Vì vậy, tại hội nghị, người đứng đầu ngành Dân số Hà Nội cho biết, để thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cần đầu tư chăm sóc, giáo dục, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ trẻ em gái nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đây là một việc làm hết sức nhân văn cho trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng mà lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền thành phố Hà Nội luôn hướng tới, luôn dành những gì tốt đẹp nhất.

Thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái được triển khai như: Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên...

Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức hàng trăm buổi truyền thông kiến thức sức khỏe sinh sản cho các đối tượng là trẻ em gái vị thành niên, thanh niên.., tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các đoàn viên thanh niên, truyền truyền thông về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh các trường trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương 80 trẻ em gái có thành tích học tập xuất sắc đến từ 80 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái trên địa bàn phường Long Biên. Đây là những gia đình chủ động thực hiện tốt chính sách dân số, không chạy theo tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố.

Nhân rộng mô hình phòng ngừa, ứng phó bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam GĐXH - Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ tài trợ 5,5 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người khuyết tật và cộng đồng LGBTQI+.



