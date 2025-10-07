Cục máu đông – Sát thủ thầm lặng gây bệnh tai biến mạch máu não
Cục máu đông được ví như "kẻ sát thủ thầm lặng", là nguyên nhân chính dẫn đến tai biến mạch máu não và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm.
Tìm hiểu về cục máu đông (huyết khối)
Cục máu đông (huyết khối) là khối máu ở trạng thái bán rắn được hình thành từ cơ chế đông máu tự nhiên. Bình thường, đây là phản ứng có lợi giúp cơ thể ngăn chặn chảy máu khi mạch máu bị tổn thương. Tuy nhiên, khi huyết khối hình thành và di chuyển trong lòng mạch, chúng có thể gây tắc nghẽn dòng chảy, dẫn đến hậu quả nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi và đặc biệt là tai biến mạch máu não.
Các loại cục máu đông thường gặp như:
• Cục máu đông ở tĩnh mạch nông: xuất hiện dưới da, thường ít nguy hiểm.
• Cục máu đông ở tĩnh mạch sâu (DVT): gặp ở chân, đùi, xương chậu; nguy cơ di chuyển đến tim, phổi hoặc não.
• Thuyên tắc phổi: khi huyết khối từ tĩnh mạch sâu vỡ ra và kẹt trong mạch máu phổi, có thể gây tử vong nhanh chóng.
Khi nào cục máu đông trở thành "sát thủ"?
Trong nhiều trường hợp, huyết khối không tự tan mà lớn dần, gây bít tắc lòng mạch. Khi theo dòng máu di chuyển đến não, chúng có thể làm tắc động mạch não, dẫn đến tai biến nhồi máu não – chiếm tới 80% ca tai biến mạch máu não.
Ngoài ra, huyết khối xuất phát từ tim (ví dụ rung nhĩ, suy tim) cũng có thể "lang thang" đến não và gây đột quỵ.
Nguyên nhân hình thành cục máu đông
Một số yếu tố chính thúc đẩy sự hình thành huyết khối:
• Tổn thương thành mạch: do tăng huyết áp, xơ vữa động mạch.
• Dòng chảy máu bất thường: do ít vận động, nằm liệt lâu ngày, chèn ép từ khối u.
• Rối loạn đông máu: khi mang thai, dùng thuốc tránh thai, hoặc mắc bệnh huyết học.
• Thói quen sống thiếu lành mạnh: hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn nhiều chất béo bão hòa, stress kéo dài.
Những ai có nguy cơ cao?
Cục máu đông có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng nhóm đối tượng nguy cơ cao gồm:
• Người cao tuổi, huyết áp cao.
• Người mắc bệnh tim mạch (mạch vành, rung nhĩ).
• Người có bệnh chuyển hóa: tiểu đường, rối loạn mỡ máu.
• Người ít vận động: sau phẫu thuật, nằm liệt.
• Người béo phì, hút thuốc, uống nhiều rượu bia.
• Người có tiền sử gia đình từng bị huyết khối.
Triệu chứng nhận biết cục máu đông
Tùy vị trí huyết khối mà biểu hiện khác nhau:
• Ở chân, tay: sưng, đỏ, đau nhức, da đổi màu xanh hoặc tím.
• Ở tim: đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh.
• Ở phổi: tức ngực, khó thở, ho ra máu, choáng váng.
• Ở não: đau đầu dữ dội, hoa mắt, tầm nhìn giảm, yếu liệt nửa người, nói ngọng.
Phòng ngừa cục máu đông để tránh tai biến
Chủ động phòng ngừa huyết khối chính là chìa khóa hạn chế nguy cơ tai biến mạch máu não. Một số biện pháp:
• Kiểm soát bệnh nền: tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu.
• Thay đổi lối sống: bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc.
• Chế độ ăn khoa học: ít dầu mỡ, nhiều rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên hạt.
• Vận động thường xuyên: đi bộ, yoga, bơi lội.
• Khám sức khỏe định kỳ.
Ngoài các biện pháp y khoa và lối sống lành mạnh, các chuyên gia khuyến khích sử dụng thêm giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên chứa enzyme nattokinase – được chiết xuất từ đậu tương lên men. Nghiên cứu chỉ ra rằng, Nattokinase có khả năng giúp:
• Phân hủy sợi fibrin – cấu trúc chính của cục máu đông. Từ đó hỗ trợ làm tan huyết khối, cải thiện lưu thông máu.
• Giúp ổn định huyết áp, mỡ máu và tăng cường tuần hoàn não.
Các sản phẩm chứa nattokinase được bào chế bằng công nghệ bao vi nang, giúp bảo vệ enzyme khi đi qua dạ dày, nâng cao hiệu quả hấp thu vào cơ thể.
Cục máu đông được hình thành như cơ chế tự nhiên để cầm máu, nhưng khi bất thường, chúng trở thành "sát thủ thầm lặng" gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là tai biến mạch máu não. Chủ động phòng ngừa bằng lối sống khoa học, kiểm soát bệnh nền và kết hợp các giải pháp tự nhiên như nattokinase sẽ giúp hỗ trợ giảm nguy cơ, bảo vệ sức khỏe não bộ và tim mạch lâu dài.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes - Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông; Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch
Thành phần:
Mỗi viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes chứa nattokinase: 300FU
Công dụng
• Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông;
• Hỗ trợ giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu não, đau thắt ngực do tắc mạch;
• Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.
Đối tượng sử dụng
• Người có nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch.
• Người sau tai biến mạch máu não có các di chứng liệt, méo miệng, nói ngọng.
Cách dùng
- Liều hỗ trợ duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.
- Liều hỗ trợ tăng cường: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Nên uống một đợt liên tục 2-3 tháng.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu
Á Âu: Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm
Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 024.38461530 - 028.62647169
Số GPQC: 01400/2019/ATTP-XNQC
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
