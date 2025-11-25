Low-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụng
GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể “phá sản”. Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.
Low-Carb là gì và vì sao cần kiêng một số thực phẩm?
Bạn có thể chăm chỉ ăn Low-Carb mỗi ngày nhưng cân nặng vẫn đứng yên chỉ vì vô tình bổ sung những thực phẩm "cấm kỵ" trong chế độ này. Nhiều món tưởng lành mạnh nhưng lại chứa lượng carb cao, dễ khiến cơ thể vượt ngưỡng cho phép. Dưới đây là những thực phẩm bạn cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb phát huy hiệu quả.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích.
GĐXH - Gan nhiễm mỡ khi mang thai là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chuyên gia (35 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, gan và chuyển hoá - Bệnh viện Quân y 103) để phân tích nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt an toàn cho bà bầu mắc gan nhiễm mỡ.
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.
Thừa cân, béo phì đang trở thành một mối lo ngại về sức khỏe trên thế giới cũng như Việt Nam. Nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu chung tay cùng STADA Pymepharco triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về giảm cân an toàn, khoa học, đáng tin cậy.
Sức khỏe tuổi trung niên chỉ thực sự "xuống dốc" khi chúng ta bỏ qua những tín hiệu mà cơ thể đang cố gắng gửi đi.
GĐXH - Trước tình trạng ung thư đại tràng đang gia tăng, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật - Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhấn mạnh: Việc tầm soát, thông qua nội soi là hành động thiết thực nhất, loại bỏ nguy cơ ngay từ đầu.
GĐXH - Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để “nâng cấp” làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.
Ngày 22/11, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình "Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền (YHCT) phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân".
GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.
GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.