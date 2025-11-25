Mới nhất
Low-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụng

Thứ ba, 21:26 25/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể “phá sản”. Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.

Low-Carb là gì và vì sao cần kiêng một số thực phẩm?

Bạn có thể chăm chỉ ăn Low-Carb mỗi ngày nhưng cân nặng vẫn đứng yên chỉ vì vô tình bổ sung những thực phẩm "cấm kỵ" trong chế độ này. Nhiều món tưởng lành mạnh nhưng lại chứa lượng carb cao, dễ khiến cơ thể vượt ngưỡng cho phép. Dưới đây là những thực phẩm bạn cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb phát huy hiệu quả.

Ăn low-carb mà không kiệt sức: "Bí kíp" giảm cân bền vững, giữ dáng "xịn" suốt cả nămĂn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả năm

GĐXH - Bạn muốn giảm cân nhưng sợ ăn low-carb sẽ mệt mỏi, chóng mặt hay “đuối” ngay ngày đầu? Thực ra, low-carb không hề cực đoan như bạn nghĩ. Khi hiểu đúng nguyên tắc và biết cách cân bằng đạm – chất béo – rau xanh, đây là chiến lược giúp bạn giảm mỡ bền vững mà vẫn giữ được năng lượng mỗi ngày. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn bước vào chế độ low-carb một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Bảo An
