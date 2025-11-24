Mới nhất
8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Thứ hai, 16:52 24/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để “nâng cấp” làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.

Collagen là gì và vì sao cơ thể cần bổ sung hằng ngày?

Collagen là loại protein chiếm hơn 30% tổng lượng protein trong cơ thể, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, gân, cơ và xương. Càng lớn tuổi, cơ thể càng giảm khả năng tự sản sinh collagen, khiến da dễ chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và lão hoá nhanh hơn. Bổ sung collagen tự nhiên từ thực phẩm giúp cải thiện làn da, tăng sức khoẻ xương khớp và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào một cách an toàn, bền vững.

Trong video bài viết này sẽ liệt kê những loại thực phẩm giàu collagen tự nhiên, hãy xem ngay để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bạn nhé.

(Theo BS. Nguyễn Yên Thao - Sức khoẻ & Đời sống)

9 thực phẩm giúp tăng collagen, xóa quầng thâm mắt tự nhiên: Bí kíp ‘cứu’ đôi mắt mệt mỏi mà ai cũng cần biết9 thực phẩm giúp tăng collagen, xóa quầng thâm mắt tự nhiên: Bí kíp ‘cứu’ đôi mắt mệt mỏi mà ai cũng cần biết

GĐXH - Đôi mắt thâm quầng không chỉ đến từ thiếu ngủ mà còn là dấu hiệu cơ thể đang thiếu collagen. Nhưng thay vì phụ thuộc vào mỹ phẩm hay thủ thuật thẩm mỹ, bạn hoàn toàn có thể cải thiện vùng da mắt chỉ bằng những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày. Từ quả mọng, cá béo đến các loại hạt giàu chất chống oxy hóa, danh sách dưới đây sẽ giúp tăng sinh collagen tự nhiên, làm sáng vùng da dưới mắt và trả lại vẻ tươi tắn cho gương mặt. Đây chính là bí kíp đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ rần rần – đơn giản, lành mạnh và hiệu quả rõ rệt.


Bảo An
