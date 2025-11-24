8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Collagen là gì và vì sao cơ thể cần bổ sung hằng ngày?

Collagen là loại protein chiếm hơn 30% tổng lượng protein trong cơ thể, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, gân, cơ và xương. Càng lớn tuổi, cơ thể càng giảm khả năng tự sản sinh collagen, khiến da dễ chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và lão hoá nhanh hơn. Bổ sung collagen tự nhiên từ thực phẩm giúp cải thiện làn da, tăng sức khoẻ xương khớp và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào một cách an toàn, bền vững.

Trong video bài viết này sẽ liệt kê những loại thực phẩm giàu collagen tự nhiên, hãy xem ngay để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bạn nhé.

(Theo BS. Nguyễn Yên Thao - Sức khoẻ & Đời sống)

