Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này
GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn đủ bữa là cơ thể tự nhiên nhận được các vitamin cần thiết. Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều tinh bột, ít rau củ, ít thực phẩm tươi và lối sống thiếu tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khiến tình trạng thiếu vitamin ngày càng phổ biến. Các bác sĩ cho biết phần lớn vitamin quan trọng không được dự trữ trong thời gian dài, vì vậy chỉ cần ăn lệch một chút là cơ thể đã dễ rơi vào thiếu hụt.
Vì sao người Việt dễ thiếu vitamin dù ăn uống đủ bữa?
Dù bữa ăn của người Việt ngày càng phong phú, các bác sĩ cảnh báo rằng đa số vẫn đang thiếu hụt nhiều loại vitamin quan trọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống mất cân đối, ưu tiên tinh bột – thịt – đồ chế biến sẵn nhưng lại thiếu rau xanh và trái cây tươi. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời cũng góp phần làm tình trạng thiếu vi chất diễn ra phổ biến hơn.
Thiếu vitamin thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết ngay. Tuy nhiên, nó có thể gây ra nhiều vấn đề như mệt mỏi, giảm đề kháng, khô da, rụng tóc, kém tập trung hoặc suy giảm miễn dịch. Một số nhóm như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ăn kiêng, người làm việc văn phòng ít nắng… có nguy cơ cao hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau củ, trái cây và kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện thiếu hụt và bổ sung đúng cách.
Video trên đây là lời chia sẻ của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia về 5 loại vitamin phổ biến mà nhiều người thường bị thiếu, bạn hãy xem ngay để biết cách bổ sung nhé!
