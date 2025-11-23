Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Vì sao người Việt dễ thiếu vitamin dù ăn uống đủ bữa?

Dù bữa ăn của người Việt ngày càng phong phú, các bác sĩ cảnh báo rằng đa số vẫn đang thiếu hụt nhiều loại vitamin quan trọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống mất cân đối, ưu tiên tinh bột – thịt – đồ chế biến sẵn nhưng lại thiếu rau xanh và trái cây tươi. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời cũng góp phần làm tình trạng thiếu vi chất diễn ra phổ biến hơn.

Thiếu vitamin thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết ngay. Tuy nhiên, nó có thể gây ra nhiều vấn đề như mệt mỏi, giảm đề kháng, khô da, rụng tóc, kém tập trung hoặc suy giảm miễn dịch. Một số nhóm như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ăn kiêng, người làm việc văn phòng ít nắng… có nguy cơ cao hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau củ, trái cây và kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện thiếu hụt và bổ sung đúng cách.

Video trên đây là lời chia sẻ của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia về 5 loại vitamin phổ biến mà nhiều người thường bị thiếu, bạn hãy xem ngay để biết cách bổ sung nhé!



4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnh GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn GĐXH - Thiếu vitamin D có thể khiến bạn hay quên, lơ đãng. 5 loại thực phẩm dưới đây chính là 'liều thuốc tự nhiên' giúp não khỏe, trí nhớ nhạy bén hơn.



