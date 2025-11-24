Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Rau củ cũng là nguồn giàu protein

Bạn nghĩ rau củ chỉ là món phụ trong bữa ăn, không thể giúp tăng cơ hay bổ sung protein? Thật ra, có những loại rau củ chứa lượng protein đáng kinh ngạc, đủ để làm bạn ngạc nhiên và hoàn toàn có thể thay thế một số nguồn protein truyền thống.

Trong video này, chúng tôi sẽ bật mí 5 loại rau củ giàu protein bất ngờ, vừa dễ tìm, dễ ăn lại cực bổ dưỡng. Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe, duy trì vóc dáng hoặc đơn giản là muốn biết rau củ nào thực sự "đáng đồng tiền bát gạo", đây là thông tin không thể bỏ qua!

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)