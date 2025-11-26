Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịt

Thứ tư, 14:21 26/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Sohu , nhiều người khi nhắc đến tăng axit uric, gout hay tổn thương thận thường lập tức đổ lỗi cho thịt dê, cho rằng cứ ăn thịt dê là axit uric tăng vọt, khớp sưng đau. Thực tế, coi thịt dê là “thủ phạm duy nhất” là không chính xác nhưng đây đúng là một loại thịt đỏ có hàm lượng purin cao, cần hạn chế tiêu thụ.

Thịt dê được xếp vào nhóm thịt đỏ nên purin cao hơn thịt trắng. Khi purin được chuyển hóa thành axit uric, thận phải tăng cường lọc và đào thải. Nếu thận không xử lý kịp, axit uric tích tụ, lắng đọng tại khớp hoặc ảnh hưởng đến thận. Với người vốn có tốc độ chuyển hóa chậm, một bữa lẩu thịt dê có thể khiến lượng purin tăng mạnh và axit uric bị đẩy lên rất nhanh.

- Ảnh 1.

Các chuyên gia khuyến nghị ăn vừa phải các loại thịt đỏ như thịt lợn, bò, dê, nai... Ảnh: Ban Mai

Ngoài thịt dê, nhiều loại thịt đỏ khác như thịt bò, lợn, nai cũng có hàm lượng purin tương tự. Một số người bỏ thịt dê nhưng lại dùng bò bít tết, thịt kho, thịt xông khói mà không biết purin trong các loại thịt đỏ này không khác biệt quá lớn. Nghiên cứu cho thấy lượng thịt đỏ tiêu thụ càng nhiều, nguy cơ tăng axit uric và giảm chức năng thận càng cao. Trong nhóm người có axit uric cao kèm giảm chức năng thận, có đến 70% tiêu thụ thịt nhiều trong thời gian dài. Ngoài ra, thịt đỏ còn chứa lượng lớn chất béo, ảnh hưởng xấu chuyển hóa và giảm khả năng đào thải uric của cơ thể.

Bên cạnh đó, một số thực phẩm khác cũng chứa nhiều purin, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nếu ăn quá mức. Nội tạng động vật như gan, thận, lòng, dạ dày chứa lượng purin rất cao, gấp 2-3 lần thịt đỏ. Ăn quá nhiều nội tạng trong một bữa, đặc biệt khi kết hợp với lẩu hay canh hầm, có thể gây bùng phát gout cấp tính. Nội tạng cũng giàu cholesterol, không tốt cho tim mạch nên người trung niên hoặc cao tuổi, đặc biệt có nguy cơ bệnh thận, nên hạn chế hoặc tránh.

Hải sản giàu purin, ví dụ cá nhỏ (cá trích, cá cơm), tôm khô, sò, cua cũng là “thủ phạm” làm axit uric tăng. Một số nghiên cứu cho thấy purin trong cá nhỏ gần gấp đôi thịt đỏ. Nhiều người chuyển từ thịt đỏ sang ăn hải sản mà không kiểm soát lượng, axit uric vẫn có thể tăng cao.

Bạn cũng cần chú ý tới nước dùng đậm đặc hay nước hầm xương. Khi ninh hầm lâu hoặc nhúng lẩu nhiều nguyên liệu, purin tan vào nước tăng nhanh.

Ngoài 4 nhóm thực phẩm trên, thói quen ăn uống và lối sống cũng ảnh hưởng lớn. Ăn quá no, thức khuya, uống ít nước hay thừa cân đều làm axit uric tăng và thận phải làm việc quá khả năng. Việc duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước, ăn nhiều rau quả, hạn chế thức ăn giàu purin sẽ giúp bạn kiểm soát axit uric tốt hơn.

Với người khỏe mạnh, ăn thịt đỏ hoặc nội tạng một lượng vừa phải không gây ra vấn đề gì nhưng người có chỉ số axit uric cao hoặc thận yếu nên ưu tiên thịt trắng như gà, cá có hàm lượng purin thấp và trứng, đồng thời chế biến bằng luộc, hấp hoặc xào nhanh, hạn chế ninh hầm lâu.

6 loại thực phẩm âm thầm gây hại thận6 loại thực phẩm âm thầm gây hại thận

Thận là cơ quan cực kỳ quan trọng, thực hiện hàng trăm chức năng, nhưng một số thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày lại vô tình gây hại thận...

An Yên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

6 thói quen trước khi đi ngủ làm hại thận nhiều người Việt mắc phải

6 thói quen trước khi đi ngủ làm hại thận nhiều người Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc hạ sốt, giảm đau không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc hạ sốt, giảm đau không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này 'bổ trợ', giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa

Ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này 'bổ trợ', giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.

Bỏ tinh bột ăn trái cây, người phụ nữ ngỡ ngàng với kết quả siêu âm gan

Bỏ tinh bột ăn trái cây, người phụ nữ ngỡ ngàng với kết quả siêu âm gan

Sống khỏe - 9 giờ trước

Mỗi ngày, chị Lan duy trì lối sống lành mạnh, giữ dáng bằng ăn trái cây thay các thực phẩm chứa tinh bột, tập gym. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng đường nạp từ hoa quả đã gây quá tải cho gan.

Low-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụng

Low-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụng

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể “phá sản”. Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.

5 lý do nên ăn đu đủ chín vào bữa sáng

5 lý do nên ăn đu đủ chín vào bữa sáng

Sống khỏe - 19 giờ trước

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích.

Chuyên gia 35 năm kinh nghiệm giải đáp toàn diện về gan nhiễm mỡ khi mang thai và chế độ ăn chuẩn cho mẹ bầu

Chuyên gia 35 năm kinh nghiệm giải đáp toàn diện về gan nhiễm mỡ khi mang thai và chế độ ăn chuẩn cho mẹ bầu

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ khi mang thai là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chuyên gia (35 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, gan và chuyển hoá - Bệnh viện Quân y 103) để phân tích nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt an toàn cho bà bầu mắc gan nhiễm mỡ.

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thừa cân, béo phì đang trở thành một mối lo ngại về sức khỏe trên thế giới cũng như Việt Nam. Nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu chung tay cùng STADA Pymepharco triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về giảm cân an toàn, khoa học, đáng tin cậy.

Sau 50 tuổi bỗng đau khắp người: Đừng vội đổ cho "tuổi già", bác sĩ chỉ ra 5 nguyên nhân đáng lo mà nhiều người bỏ qua

Sau 50 tuổi bỗng đau khắp người: Đừng vội đổ cho "tuổi già", bác sĩ chỉ ra 5 nguyên nhân đáng lo mà nhiều người bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sức khỏe tuổi trung niên chỉ thực sự "xuống dốc" khi chúng ta bỏ qua những tín hiệu mà cơ thể đang cố gắng gửi đi.

Xem nhiều

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe
8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Sống khỏe
Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top