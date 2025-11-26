5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?
Ông Trương 60 tuổi, để tăng cường độ vận động, dù nhà ở tầng 15 nhưng ông không bao giờ đi thang máy mà chọn leo cầu thang. Ông tin rằng sau tuổi 60, cách này giúp rèn luyện cơ thể. Tuy nhiên, sau một năm kiên trì, ông bắt đầu thấy đầu gối mình ngày càng đau nhức.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện cả hai đầu gối của ông Trương đều bị tổn thương sụn chêm ở các mức độ khác nhau. Thủ phạm gây ra tình trạng này chính là tập luyện quá sức trong thời gian dài. Khi tuổi đã cao, đầu gối trở nên kém ổn định, nguy cơ chấn thương cũng tăng lên đáng kể.
Khi có tuổi, việc tập luyện không thể tùy tiện theo ý muốn. Vận động cũng cần khoa học. Nếu chỉ tập luyện tùy tiện, ngược lại dễ gây hại cho cơ thể – kiểu tập luyện này thực chất là luyện tập vô ích.
Theo các chuyên gia, sau tuổi 60, hãy dừng ngay việc luyện tập vô ích, những người thực sự quý trọng sinh mệnh là người có 5 "thói quen lười biếng" dưới đây. Bác sĩ cho rằng: Càng đơn giản, càng sống thọ.
5 thói quen cần làm sau tuổi 60 để sống khỏe mạnh hơn
1. Sau tuổi 60, "lười" một chút trong ăn uống
Khi còn trẻ, nhiều người ăn uống rất nhanh, nuốt chửng, và ăn no căng bụng. Trông có vẻ ngon miệng, nhưng thói quen này không hề tốt cho sức khỏe.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên: Sau tuổi 60, bạn nên "lười" một chút trong ăn uống:
- Ăn chậm nhai kỹ.
- Mỗi bữa chỉ nên ăn no khoảng 7 đến 8 phần.
Sự "lười" này thực chất là để lại khoảng trống cho cơ thể, điều này có lợi hơn cho sức khỏe.
2. Sau 60 tuổi, "lười" một chút trong vận động
Mặc dù sinh mệnh nằm ở sự vận động, nhưng sau tuổi 60, không phải tập càng nhiều càng tốt, cường độ càng lớn càng tốt. Tuổi tác đã cao, nhiều cơ quan trong cơ thể đã lão hóa toàn diện, vì vậy không thể tập luyện như thời trẻ. Nếu cố gắng vượt qua giới hạn bản thân, ngược lại sẽ gây tổn thương.
"Lười" một chút trong vận động bao gồm:
- Giảm cường độ tập luyện.
- Rút ngắn thời gian tập luyện.
Khi đã lớn tuổi, tốt nhất nên chọn các bài tập cường độ thấp, như đi bộ, thái cực quyền, hoặc làm việc nhà.
3. Sau tuổi 60, "lười" một chút trong giấc ngủ
Khi mùa đông đến, nhiệt độ giảm, nhiều người cao tuổi có thể tỉnh giấc vào 3-4 giờ sáng. Họ rất siêng năng, thường ra ngoài tập thể dục khi trời chưa sáng. Nhưng không ngờ, việc tập luyện lúc này lại dễ gây hại cho sức khỏe.
Tập luyện sáng sớm: Khi trời chưa sáng, nhiệt độ rất thấp. Dưới tác động của không khí lạnh, hệ miễn dịch dễ suy giảm, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
Nguy cơ tim mạch: Kích thích của không khí lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp tăng cao. Tập thể dục ngoài trời vào thời điểm này rất dễ gây ra các sự cố tim mạch, tai biến mạch máu não.
Khi tuổi đã cao, thời gian ngủ của người lớn tuổi có thể kéo dài hơn một chút và cần thuận theo sự thay đổi của khí hậu bốn mùa, không nên quá cứng nhắc.
4. Sau tuổi 60, "lười" một chút trong tính cách
Có những người, dù gặp chuyện gì cũng giữ được tâm trạng bình thản, dường như không có chuyện gì là lớn đối với họ. Nhưng cũng có những người, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng dễ xúc động, thậm chí nổi trận lôi đình.
Nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, khi bạn giận dữ, hệ thần kinh giao cảm sẽ hưng phấn liên tục, huyết áp tăng vọt, rất dễ gây ra tai biến.
Nhiều trường hợp người cao tuổi bị nhồi máu cơ tim, xuất huyết não thường xảy ra khi cảm xúc đột ngột kích động. Vì vậy, "lười" một chút trong tính cách (giữ thái độ bình tĩnh) thường có lợi hơn cho sức khỏe.
5. Sau tuổi 60, "lười" ở trong nhà, ra ngoài tắm nắng
Người cao tuổi cần chú ý phơi nắng. Những người sống thọ, dù mùa đông có thể ít vận động, nhưng thời gian phơi nắng của họ chắc chắn không hề ít.
Kiên trì phơi nắng trong mùa đông lạnh giá giúp cơ thể ấm áp hơn. Tắm nắng còn thúc đẩy tổng hợp Vitamin D, vừa giúp tăng cường hấp thụ canxi (có lợi cho việc phòng ngừa loãng xương) vừa tăng cường khả năng miễn dịch.
Sau tuổi 60, duy trì "lối sống lười" - trí tuệ dưỡng sinh đỉnh cao
Sau tuổi 60, bí quyết để sống thọ không nằm ở sự nỗ lực hay sự chăm chỉ một cách mù quáng, mà nằm ở trí tuệ của sự đơn giản và hài hòa. Những thói quen "lười biếng" mà bác sĩ khuyên áp dụng—như ăn uống chậm rãi, vận động có chừng mực, ngủ nghỉ thuận theo tự nhiên, giữ tâm tính an tĩnh, và kiên trì tắm nắng—thực chất là một sự chuyển đổi quan trọng từ lối sống chạy theo cường độ sang lối sống tôn trọng nhịp điệu sinh học của cơ thể.
Việc từ bỏ những bài tập vô ích và tránh sự kích động quá mức không phải là lười biếng, mà là một hành động bảo vệ sinh mệnh có chủ đích. Bằng cách giảm gánh nặng cho hệ thống tim mạch, xương khớp và thần kinh, chúng ta đang đầu tư vào chất lượng cuộc sống thay vì số lượng hoạt động. Hãy nhớ rằng: Sống khỏe về già không cần làm nhiều, chỉ cần làm đúng. Hãy thuận theo sự "lười biếng" khoa học này để tận hưởng một cuộc sống an lành, khỏe mạnh và trường thọ.
Theo Abolouwang
