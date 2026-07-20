Cục Thuế 'điểm danh' 5 việc doanh nghiệp cần làm ngay về thuế thu nhập cá nhân

5 nội dung Cục Thuế khuyến nghị tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dữ liệu thuế thu nhập cá nhân

Nhằm nâng cao tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu thuế thu nhập cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cục Thuế khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1.Kê khai thu nhập đúng thực tế phát sinh

Thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập thực tế đã chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật, rà soát, đối chiếu dữ liệu trước khi gửi cơ quan thuế và bảo đảm không sử dụng thông tin định danh cá nhân, mã số thuế hoặc thông tin đăng ký thuế của cá nhân khác để kê khai các khoảng thu nhập không phát sinh trên thực tế.

2.Thực hiện đầy đủ việc đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Chủ động hỗ trợ người lao động thực hiện đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc và cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin đăng ký thuế; đồng thời xem xét, tổ chức rà soát định kỳ thông tin sẽ phát hiện sớm các sai lệch về dữ liệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin người lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu chi trả thu nhập đầy đủ, chính xác và thống nhất ngay từ khâu phát sinh.

3.Khuyến khích người lao động sử dụng ứng dụng Etax Mobile

Khuyến khích, hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile để tra cứu thông tin. Khi cá nhân chủ động kiểm tra và đối chiếu thông tin sẽ giúp phát hiện sớm các sai lệch về dữ liệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin người lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu chi trả thu nhập đầy đủ, chính xác và thống nhất ngay từ khâu phát sinh.

4.Chủ động phối hợp xử lý khi phát sinh sai sót về thông tin, thuế thu nhập cá nhân

Khi nhận được phản ánh của người lao động hoặc đề nghị của cơ quan thuế liên quan đến thông tin về thuế thu nhập cá nhân, cần kịp thời rà soát hồ sơ, chứng từ và thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin theo đúng quy định. Đối với các trường hợp dữ liệu đã kê khai ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp thu nhập, nghĩa vụ thuế hoặc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cần chủ động phối hợp với người lao động và cơ quan thuế để kịp thời khắc phục, bảo đảm dữ liệu thuế được phản ánh đúng thực tế.

5.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động

Tổ chức trả thu nhập cần xác định đúng bản chất quan hệ lao động để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác liên quan theo quy định của pháp luật. Không sử dụng hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng dịch vụ hoặc các hình thức thỏa thuận khác nhằm né tránh nghĩa vụ khấu trừ thuế, đóng bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ liên quan.

Cục thuế cũng nhấn mạnh, sự phối hợp của doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập và sự chủ động của người lao động trong việc sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, dữ liệu thuế thu nhập cá nhân sẽ ngày càng đầy đủ, chính xác và minh bạch hơn. Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giảm thiểu các sai sót trong quá trình quyết toán thuế và nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật thuế.

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