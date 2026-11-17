Chạy đua với thời gian 'vàng', CSGT Hà Nội kịp thời cứu cụ bà bị tai biến trên phố
GĐXH - Phát hiện một cụ bà có biểu hiện nghi tai biến mạch máu não khi đang đi bộ trên đường Đại La (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân sơ cứu và trưng dụng xe cứu thương đang lưu thông đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
Ngày 17/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Đại La, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một cụ bà đang đi bộ trên đường bất ngờ xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi do tai biến. Địa điểm phát hiện tại khu vực ngõ 84 Đại La (phường Bạch Mai).
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ lập tức tiếp cận kiểm tra tình trạng nạn nhân và cùng người dân xung quanh tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu.
Đánh giá diễn biến sức khỏe của người cao tuổi rất phức tạp, việc cấp cứu đột quỵ, tai biến đòi hỏi phải tận dụng tối đa "thời gian vàng", tổ công tác đã quyết định không chờ xe cứu thương điều phối từ xa.
Thay vào đó, lực lượng CSGT vừa liên hệ báo tin cho người nhà, vừa chủ động ra tín hiệu nhờ một xe cứu thương đang lưu thông qua tuyến đường hỗ trợ đưa cụ bà đến thẳng Bệnh viện Bạch Mai.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết định xử lý linh hoạt trên đường, cụ bà đã được đưa tới bệnh viện an toàn.
Tại đây, các y bác sĩ kịp thời tiếp nhận, can thiệp chuyên môn giúp bệnh nhân nhanh chóng vượt qua cơn nguy kịch. Theo thông tin cập nhật từ bệnh viện, cụ bà bị tai biến nhẹ và hiện sức khỏe đã hoàn toàn ổn định.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén và thái độ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ trong lúc gia đình gặp hoạn nạn, đại diện gia đình cụ bà đã trực tiếp đến trụ sở đơn vị gửi thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Chỉ huy Phòng CSGT cùng Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4.
Hành động đẹp, kịp thời vì sự an toàn và sức khỏe của người dân của tổ công tác tiếp tục lan tỏa hình ảnh nhân văn, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.
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