Công ty Sao Khuê bị xử phạt 30 triệu đồng vì bán phân bón không đảm bảo chất lượng

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GĐXH - Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê bị Thanh Hóa phạt 30 triệu đồng và buộc thu hồi lô phân bón kém chất lượng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) vừa xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê, địa chỉ tổ dân phố Tâm Bình, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do Nguyễn Công Dương làm Giám đốc.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể, buôn bán phân bón hỗn hợp NPK 12-3-12+TE có tổng hàm lượng 2 nguyên tố dinh dưỡng vi lượng đăng ký là 500 ppm, kết quả thử nghiệm mẫu đạt 257,2 ppm, mức sai lệch so với mức đăng ký là 51,44% (theo quy định phải đạt tối thiểu 80%). Giá trị lô phân bón vi phạm là 71.500.000 đồng (6.500 kg x 11.000 đồng/kg).

Buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng Công ty Sao Khuê bị xử phạt - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê bị Thanh Hóa phạt 30 triệu đồng và buộc thu hồi lô phân bón kém chất lượng. Ảnh: NH.

Ngoài bị xử phạt 30 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê buộc thu hồi lô phân bón không đảm bảo chất lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng theo quy định trước khi lưu thông trên thị trường.

Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê là đơn vị hoạt động đa lĩnh vực trong ngành nông nghiệp, đang phát triển mạnh mẽ trên 3 lĩnh vực: sản xuất, chế biến các sản phẩm gạo an toàn; sản xuất thực phẩm an toàn; cung cấp giải pháp dinh dưỡng cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng Công ty Sao Khuê bị xử phạt - Ảnh 2.Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

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