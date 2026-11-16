Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại?

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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, giữa tuần (khoảng ngày 18 – 19/11) Bắc Bộ lại đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Trước khi có không khí lạnh, Bắc Bộ tiếp tục đà tăng nhiệt khoảng 1-3 độ so với ngày hôm nay. Mức nhiệt hầu khắp các phường lên 26-32 độ.

Đến khoảng ngày 18 – 19/11 một đợt không khí lạnh mới di chuyển xuống nước ta làm thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 15 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt hôm nay và ngày mai vẫn khá cao 31-32 độ. Sau đó không khí lạnh liên tiếp tăng cường vào thứ Tư (18/11) và thứ Sáu (20/11) khiến nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét nhiệt độ khoảng 20 độ.

Dự báo thời tiết rét có thể kéo dài đến tuần sau.

Tại Trung Bộ, giữa tuần sau dự báo có mưa do tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió là dãy Trường Sơn. Mưa to sẽ xảy ra cục bộ tập trung từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Ngãi.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa to lặp lại vào chiều nay. Ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/11 đến ngày 17/11:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 25/11:

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11 phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam từ ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ khoảng đêm 19-22/11 trời chuyển rét.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Bắc).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 20-22/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chỉ còn rét chủ yếu về đêm và sáng, trưa chiều nhiệt độ tăng dần ở mức 21-24 độ. Trong những ngày tiếp theo trời có nắng, nhiệt độ tăng từ 26-30 độ.