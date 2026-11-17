Tin sáng 16/11: Áp dụng quy định mới liên quan chuyển tiền tự động trên 10 triệu đồng, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng; Thông báo quan trọng về các kỳ nghỉ lễ, Tết năm 2027 GĐXH - Từ 15/11, Thông tư 53/2026/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định mới về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng; Năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 22 ngày, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc, mùa Đông quay trở lại

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến từ 22-25 độ.

Thông tin trên SKĐS, ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, làm thế nào để lấy lại?

Thông tin trên Tiền phong, anh Tám, sinh năm 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã trình báo việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản một người ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh thông tin giao dịch, đồng thời phối hợp với Công an xã Xuân Lương và các cơ quan ngân hàng để liên hệ gia đình chủ tài khoản. Qua xác minh, chủ tài khoản đã qua đời nên việc hoàn trả không thể thực hiện trực tiếp với người nhận tiền.

Công an hai xã hỗ trợ liên hệ gia đình người đã mất, xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và hướng dẫn gia đình thống nhất ủy quyền cho một thành viên thực hiện thủ tục chuyển trả. Sau khi các bên hoàn tất thủ tục cần thiết, ngày 13/11, anh Tám nhận lại đầy đủ 1,4 tỷ đồng.

Vụ việc cho thấy khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển nên sớm liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, kết nối với người nhận tiền. Nếu chủ tài khoản đã qua đời, việc hoàn trả cần có sự thống nhất của những người thừa kế và được thực hiện theo các thủ tục cần thiết.

Người dân trên cả nước nhận tin vui Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: AI





Thông tin trên GĐXH, theo Nghị quyết 28/2026/QH16, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, người lao động trên cả nước được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước nhằm góp phần phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Người dân hay mua hàng online chú ý thông báo mới nhất từ công an

Người tiêu dùng thường xuyên mua hàng online qua mạng cần lưu ý những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan công an.





SKĐS đưa tin, theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh mạng đã tiếp nhận 13 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ lừa đảo bắt nguồn từ việc người dân chủ quan, công khai số điện thoại, địa chỉ nhận hàng hoặc thông tin cá nhân khi mua sắm, bình luận trên các phiên livestream tại những nền tảng mạng xã hội.

Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua thông tin trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xác định các đối tượng đã lợi dụng việc người dân công khai thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng trong các phiên livestream hoặc phần bình luận trên mạng xã hội. Sau khi thu thập được thông tin, các đối tượng xây dựng kịch bản tiếp cận, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội cho người khác; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thức.

Người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản và mã xác thực. Việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Bôi trát đất che biển số để né... camera giao thông

Thông tin trên Tiền phong, ngày 16/11, Công an TP. Đồng Nai thông tin: Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đồng Nai đã làm việc và xử lý người đàn ông dùng đất sét che biển số xe máy nhằm né camera giao thông và tránh bị kiểm tra tốc độ.

Trước đó vào khoảng 3h15 ngày 13/11, tại Km1838 Quốc lộ 1A, hướng Biên Hòa đi Long Khánh, tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) phát hiện xe máy biển số 50AA-775.xx do P.H.N. (20 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển có dấu hiệu bất thường nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện biển số xe bị che lấp bằng đất sét. Làm việc với CSGT, N. thừa nhận cố tình che biển số để tránh bị camera giao thông ghi nhận vi phạm và né kiểm tra tốc độ.

Căn cứ quy định pháp luật, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N. về hành vi gắn biển số bị che lấp, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Công an thông báo sẽ điều tra những ai thường có giao dịch chuyển và nhận tiền sau

Thông tin trên Việt Nam hàng ngày, lợi dụng tâm lý tò mò và nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác, các đối tượng xấu đang quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội những phần mềm được giới thiệu có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, nghe lén cuộc gọi và định vị điện thoại từ xa. Công an xã Vạn Hưng cảnh báo đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát tán mã độc và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Người mua cũng có nguy cơ vi phạm pháp luật nếu sử dụng các công cụ này để xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định kỳ lo ko đồng đối với cá nhân và từ 80-120 triệu đồng đối với tổ chức. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tìm mua, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm gián điệp, phần mềm theo dõi trái phép; không chuyển tiền cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc, không truy cập đường dẫn lạ, tải ứng dụng từ nguồn không chính thống hoặc cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin tài khoản ngân hàng.

Người dân cần sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Trường hợp đã cài đặt tệp đáng ngờ hoặc nghi ngờ điện thoại bị xâm nhập, người dùng cần ngắt kết nối mạng, sử dụng thiết bị an toàn để thay đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản nếu có nguy cơ mất tiền. Đồng thời, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an gần nhất.