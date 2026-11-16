Hà Nội: Cầu Trần Hưng Đạo 16.200 tỷ đồng dần lộ diện sau 1 năm thi công

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Dẫn đầu tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng

Cầu Trần Hưng Đạo được chính thức khởi công vào ngày 9/10/2025. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Xét về quy mô vốn đối với các dự án PPP trên địa bàn, cầu Trần Hưng Đạo hiện chỉ đứng sau dự án cầu Tứ Liên.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo dần "thành hình" sau hơn 1 năm thi công.

Theo ghi nhận của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) trên công trường dự án, đội ngũ khoảng 700 kỹ sư, công nhân cùng hơn 120 thiết bị máy móc duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Hàng chục sà lan chuyên dụng cùng hệ thống cẩu nổi hoạt động tấp nập trên mặt sông Hồng phục vụ công tác vận chuyển và lắp đặt cấu kiện thép.

Theo Báo cáo số 821/BC-SXD của Sở Xây dựng, giá trị xây lắp của công trình đã đạt 54,2% so với hợp đồng. Đây là con số tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố theo dõi sát sao.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội giá trị xây lắp của công trình đã đạt 54,2% so với hợp đồng.

Tính đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã được thi công xong. Năm trụ cầu nằm giữa sông cũng cơ bản hoàn tất phần kết cấu. Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì đồng loạt khoảng 28 mũi thi công, tập trung nhân lực và máy móc để triển khai hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn cũng như các hạng mục kết nối ở hai đầu tuyến.

Gấp rút lắp dựng hệ vòm thép khổng lồ

Để phục vụ quá trình lắp dựng phức tạp, những đốt dầm đầu tiên đã được lai dắt bằng đường thủy đưa về công trường.

Khối lượng vật tư khổng lồ với hơn 26.000 tấn thép (tương đương khoảng 5 lần lượng thép sử dụng để xây dựng cầu Long Biên) đã được vận chuyển về các nhà máy cơ khí để tiến hành gia công đồng loạt.

Hàng chục sà lan chuyên dụng cùng hệ thống cẩu nổi hoạt động tấp nập trên mặt sông Hồng phục vụ công tác vận chuyển và lắp đặt cấu kiện thép.

Theo kế hoạch tiến độ, hệ dầm và vòm tại nhịp TC3-TC4 sẽ được hoàn thành lắp đặt trước ngày 31/12/2026. Bước sang đầu năm 2027, liên danh nhà thầu sẽ tiếp tục thi công hệ dầm, vòm tại nhịp TC4-TC5. Đây cũng là nhịp cuối cùng, đánh dấu cột mốc hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhịp vòm thép mang tính biểu tượng của công trình.

Mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội

Dự án cầu Trần Hưng Đạo do Tập đoàn Sun Group triển khai, có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km. Điểm đầu của cầu nằm tại nút giao ngã năm Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sơn.

Điểm đầu của cầu nằm tại nút giao ngã năm Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sơn.

Trong đó, phần cầu chính bắc qua sông dài 870 m, bao gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu. Mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép tạo hình biểu tượng vô cực mang giá trị thẩm mỹ cao. Kéo dài ở hai bên là hệ thống cầu dẫn khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng vững chắc.

Toàn tuyến được thiết kế 3 nút giao chiến lược, bao gồm: Nút giao đê hữu Hồng, nút giao đê tả Hồng – Cổ Linh và nút giao với đường Nguyễn Sơn.

Bờ bắc sông Hồng phía phường Long Biên, công nhân đang thi công các nhịp cầu nhánh và đường dẫn kết nối với nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh và phố Nguyễn Sơn.

Các nút giao này bảo đảm sự kết nối đồng bộ, xuyên suốt với mạng lưới giao thông hiện hữu và bám sát quy hoạch chung của Thủ đô.

Khi hoàn thành (dự kiến trước ngày 30/6/2027), cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để áp lực giao thông cho các cây cầu hiện tại như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa khu vực lõi trung tâm và phía Đông Hà Nội.

Hà Nội: Cầu Trần Hưng Đạo 16.200 tỷ đồng dần lộ diện sau 1 năm thi công