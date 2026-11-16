Tin sáng 16/11: Áp dụng quy định mới liên quan chuyển tiền tự động trên 10 triệu đồng, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng; Thông báo quan trọng về các kỳ nghỉ lễ, Tết năm 2027

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Áp dụng quy định mới liên quan chuyển tiền tự động trên 10 triệu đồng, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng

Từ ngày 15/11/2026, áp dụng quy định mới về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng theo Thông tư 53/2026/TT-NHNN. Ảnh minh họa: AI

Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 53/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực, áp dụng quy định mới về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng.

Theo Thông tư, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định ngưỡng giá trị giao dịch thanh toán tự động khiến hệ thống AI bị xếp vào nhóm rủi ro cao. Các hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch chuyển tiền sẽ được phân loại dựa trên giá trị từng giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày.

Đối với giao dịch khách hàng cá nhân, hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng sẽ thuộc nhóm rủi ro cao.

Đối với khách hàng tổ chức, ngưỡng này lần lượt là trên 50 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày trên 100 triệu đồng.

Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định cấp tín dụng, được xác định là hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao nếu có xử lý khoản cấp tín dụng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Năm 2027, người lao động được nghỉ tổng cộng 22 ngày nghỉ lễ, Tết

Năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết. Ảnh minh họa: AI

Căn cứ theo các quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề. Cụ thể:

Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 3 ngày (từ 01/01/2027- 03/01/2027).

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Nghỉ 7 ngày (từ 04/02/2027-10/02/2027).

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027: Nghỉ 3 ngày (từ 16/4/2027-18/4/2027).

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5: Nghỉ 4 ngày (từ 30/4/2027-3/5/2027, do ngày Quốc tế lao động trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên theo quy định được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp).

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Nghỉ 4 ngày (từ 2/9/2027-5/9/2027) (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Nghỉ 1 ngày (ngày 24/11/2027).

Hà Nội ra mắt nền tảng số HanoiGo

Nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo. Ảnh chụp màn hình

TPO đưa tin, Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo. Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, ứng dụng di động và tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ sở dữ liệu hiện tại của nền tảng bao gồm 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 146 điểm di sản văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 20 làng nghề truyền thống cùng nhiều không gian kiến trúc, sinh thái, giải trí; kết nối thông tin của 113 khách sạn, các cơ sở lưu trú homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch, trong đó có 30 hành trình trải nghiệm ven đô kèm sẵn dự toán chi phí.

Mỗi điểm đến trên HanoiGo đều hiển thị hình ảnh, giá vé, hướng dẫn di chuyển và chế độ tham quan thực tế ảo 360 độ. Để hỗ trợ truy cập nhanh tại thực địa, mã QR của nền tảng đã được lắp đặt đồng bộ tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt.

Song song với việc ra mắt nền tảng công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã công bố danh mục 25 sản phẩm du lịch đặc trưng thuộc 10 nhóm chủ đề với tên gọi "Hành trình đặc sắc Hà Nội" và đăng tải toàn bộ lên HanoiGo.

Xuất hiện hố tử thần rộng 6m, sâu 3m tại nhà dân ở Lạng Sơn

Hố sụt xuất hiện tại sân nhà ông Triệu Minh Đức. Ảnh: Lăng Trường Chinh

Trên VTC News, ông Lăng Trường Chinh (Trưởng Phòng Kinh tế xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình ông Triệu Minh Đức triển khai phương án san lấp hố sụt, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

Trước đó, khoảng 4h sáng 14/11, tại khu vực nhà ông Triệu Minh Đức, thôn Bến Cát, xã Vân Nham, bất ngờ xuất hiện một hố sụt lớn. Hố có đường kính khoảng 6m, độ sâu khoảng 3m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

Nguyên nhân xảy ra sự việc hiện đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Hai điểm đến Việt Nam vào top 10 "đáng đến nhất châu Á" 2027

Khách quốc tế chụp ảnh tại Hội An được nhiếp ảnh gia Ngọc Trần (TP.HCM) ghi lại dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Ngọc Trần.

Theo ZNews, tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet đã công bố danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2027. Việt Nam có hai đại diện trong top 10, gồm Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 và Hội An xếp thứ 8 nhờ sức hút cảnh quan, di sản và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Với danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm nay, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Okinawa (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc) và Gujarat (Ấn Độ). Các điểm đến khác trong top 10 gồm Luang Prabang (Lào), Bangkok (Thái Lan), Angkor (Campuchia), thung lũng Hunza (Pakistan) và Jaipur (Ấn Độ).