Tự ý thay đổi đặc tính của xe, vi phạm hàng loạt lỗi, thiếu niên 17 tuổi nhận kết đắng
GĐXH - Nam thanh niên vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có bằng lái và tự ý thay đổi đặc tính của xe...
Thông tin từ Đội CSGT số 4 (Công an TP Hải Phòng), mới đây lực lượng CSGT tiến hành xử lý một thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe mô tô vi phạm hàng loạt lỗi và người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Trước đó, thực hiện nhiệm vụ tại Km2+200 đường ĐH.01 (đoạn qua xã Ninh Giang), Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Ninh Giang phát hiện nam thanh niên C.Đ.L (SN 2009) điều khiển xe mô tô Air Blade màu đỏ, không gắn biển số, không có gương chiếu hậu bên trái và không đội mũ bảo hiểm.
Ngay khi phát hiện, Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện tiến hành kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, nam thanh niên vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, điều khiển xe không gắn biển số và tự ý thay đổi đặc tính của xe.
Sau đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản về các hành vi vi phạm nói trên; đồng thời lập biên bản đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Với những hành vi vi phạm nói trên, lực lượng chức năng xử phạt với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.
Lực lượng CSGT khuyến cáo phụ huynh và chủ phương tiện quản lý chặt việc sử dụng xe trong gia đình, không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.
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