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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ nắng nhiều hết ngày hôm nay, sau đó ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thứ Tư (ngày 18/11) không khí lạnh tràn về, sau đó tiếp tục tăng cường vào thứ Sáu (20/11) khiến miền Bắc chuyển rét trên diện rộng và kéo dài hơn lần trước.

Dự báo nhiệt độ xuống thấp nhất từ 15-18 độ; trung du và vùng núi 12-15 độ, khu vực núi cao có nơi nhiệt độ thấp 10 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời có thể chuyển mưa dông vào sáng 18/11, tuy nhiên phải đến chiều mới có gió rét, nhiệt độ giảm xuống còn 27 độ. Sang đến ngày 19/11, mưa dứt nhưng trời vẫn nhiều mây và rét, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-22 độ.

Đến ngày 20/11, khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống, trời lại có mưa rét, nhiệt độ giảm xuống còn từ khoảng 16-20 độ.

Đến cuối tuần mưa dứt, trời chủ yếu nhiều mây, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn ở ngưỡng rét 23 độ.

Không khí lạnh tăng cường liên tục cũng gây mưa dông cho khu vực từ Thanh Hóa xuống đến phía Đông của Quảng Ngãi. Dự báo có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ đi kèm gió lốc, sấm sét nguy hiểm.

Trước khi đón không khí lạnh, toàn miền Bắc vẫn nắng mạnh, trưa chiều trời hơi nóng với mức nhiệt cao nhất các phường trong khoảng 29-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ cũng nắng nhiều. Từ phường Tĩnh Gia xuống tới Phan Thiết cũng như Cao nguyên Trung Bộ mức nhiệt dao động từ 30-33 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết giảm mưa, nắng mạnh. Thậm chí các phường như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Phước, Bến Thành có nắng nóng 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh liên tiếp tràn về miền Bắc rét diện rộng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/11 đến ngày 18/11

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 18/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/11 đến ngày 26/11

- Bắc Bộ: Đêm 18/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Phía Bắc từ khoảng chiều tối 18-19/11 phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam từ đêm 19-21/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 19/11 phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng đêm 19-21/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung ở phía Bắc).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 18 – 19/11, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường thời tiết có mưa dông, trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm.