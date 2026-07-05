Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Từng được gọi là 'Kim Tae Hee Việt Nam', Hương Liên giờ ra sao?

Chủ nhật, 16:00 05/07/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau gần nửa năm kết hôn với con trai của cựu chủ tịch một tập đoàn lớn, cuộc sống của người mẫu Hương Liên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì lui về chăm lo gia đình, người đẹp sinh năm 2002 vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, theo đuổi nghệ thuật và dần trở lại các hoạt động trong làng giải trí.

Rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp sau khi kết hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Liên chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 1.

Trong bộ lễ phục cử nhân, người đẹp gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng tiếp tục khiến nhiều khán giả nhắc lại biệt danh "Kim Tae Hee Việt Nam" mà cô từng được gọi từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.

Hương Liên theo học tại Trường Đại học Lao động - Xã hội ở Hà Nội. Song song với việc hoàn thành chương trình đại học, cô còn tham gia khóa đào tạo diễn viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nhằm chuẩn bị cho con đường phát triển ở lĩnh vực diễn xuất.

Việc hoàn thành việc học sau khi đã lập gia đình được nhiều người đánh giá là một dấu mốc đáng ghi nhận của người đẹp.

Từ "The Face Vietnam" đến biệt danh "Kim Tae Hee Việt Nam"

Sinh năm 2002, quê tại Ninh Bình, Hương Liên được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 2.

Dù không giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất mùa giải nhờ ngoại hình nổi bật với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và đường nét được nhận xét có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Tae-hee.

Chính vì vậy, nhiều khán giả ưu ái dành cho cô danh xưng "Kim Tae Hee Việt Nam".

Sau cuộc thi, Hương Liên tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu, thường xuyên xuất hiện tại các show thời trang và sự kiện lớn.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cô cũng phát triển mạnh trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xoay quanh thời trang, du lịch và phong cách sống. Hiện người đẹp sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên Instagram và TikTok.

Gây bất ngờ khi lên xe hoa ở tuổi 23

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 4.

Cuối năm 2025, Hương Liên khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã tổ chức lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn.

Đến tháng 11/2025, cô chính thức lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung, con trai của cựu chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 5.

Ông xã của Hương Liên hơn cô 12 tuổi và hiện công tác trong cơ quan nhà nước.

Thông tin người đẹp trở thành "dâu hào môn" từng thu hút nhiều sự chú ý bởi thời điểm đó cô vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp người mẫu.

Cuộc sống sau khi làm dâu hào môn

Sau khi kết hôn, Hương Liên không lựa chọn rời xa mạng xã hội hay dừng các hoạt động nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, các chuyến du lịch, cuộc sống hôn nhân cũng như những hoạt động học tập và làm việc.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 6.

Người đẹp từng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình chồng trong việc tiếp tục học tập cũng như theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Theo Hương Liên, nếu có những dự án phù hợp với hình ảnh và định hướng phát triển, cô vẫn sẵn sàng tham gia thay vì chỉ tập trung cho cuộc sống gia đình.

Bước sang lĩnh vực diễn xuất

Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, Hương Liên còn bắt đầu thử sức với diễn xuất.

Thời gian qua, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình "Lời hứa đầu tiên" phát sóng trên VTV3. Đây là vai diễn đầu tiên của người đẹp trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, Hương Liên đảm nhận vai Linh Anh – nhân vật có cá tính mạnh, tham vọng và luôn sẵn sàng cạnh tranh để đạt mục tiêu.

Dù còn là gương mặt mới, sự xuất hiện của cô được xem là bước khởi đầu đáng chú ý trên con đường diễn xuất.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 7.

Trở lại "The Face Vietnam" sau gần 3 năm

Gần đây, Hương Liên tiếp tục thu hút sự quan tâm khi trở lại The Face Vietnam 2026.

Nếu ở mùa giải năm 2023 cô dừng chân ở top 6 ngay trước thềm chung kết, thì lần trở lại này, người đẹp được nhận xét có sự thay đổi rõ rệt cả về phong thái lẫn hình ảnh.

Nhiều khán giả cho rằng sau gần ba năm, Hương Liên trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thêm những trải nghiệm từ cuộc sống, hôn nhân cũng như công việc.

Việc vừa hoàn thành chương trình đại học, vừa theo đuổi diễn xuất, tiếp tục hoạt động người mẫu và tham gia các chương trình truyền hình cho thấy người đẹp sinh năm 2002 vẫn lựa chọn phát triển sự nghiệp song song với việc xây dựng cuộc sống gia đình. Đây cũng là hình ảnh được nhiều người hâm mộ đánh giá tích cực, khi cô không ngừng học hỏi và thử sức ở những lĩnh vực mới sau khi kết hôn.

Hương Liên - Kim Tae Hee Việt Nam trở lại làng giải trí năm 2026 - Ảnh 8.'Dâu hào môn' Hương Liên diện cả cây trắng sang trọng, đẳng cấp

GĐXH - Hương Liên khiến phái đẹp trầm trồ với style 'White on White', mang đến vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa thanh lịch.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'

Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'

Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời

Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời

MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'

MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'

Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thần

Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thần

Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

Cùng chuyên mục

Tham vọng mới của Phan Hiển

Tham vọng mới của Phan Hiển

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Phan Hiển không bao giờ muốn dừng lại chuỗi thành tích khủng của mình, nam kiện tướng đã đặt mục tiêu mới cho sự nghiệp.

Tin vui của Tóc Tiên sau 6 tháng ly hôn

Tin vui của Tóc Tiên sau 6 tháng ly hôn

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Khoảng nửa năm sau khi xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Touliver, ca sĩ Tóc Tiên đang dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Taylor Swift chính thức kết hôn với ngôi sao Travis Kelce

Taylor Swift chính thức kết hôn với ngôi sao Travis Kelce

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce chính thức hôn lễ trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người nổi tiếng tại thành phố New York, Mỹ.

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô, hai diễn viên chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", đã thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF).

Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Khánh Thi chia sẻ đoạn video ghi lại màn khiêu vũ cùng con trai đầu lòng Kubi Minh Cường. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem khi khán giả không khỏi bất ngờ trước ngoại hình, kỹ thuật và phong thái của cậu bé 11 tuổi.

Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Angelina Jolie trong lần hiếm hoi đã chia sẻ về đời sống tình cảm của mình sau ly hôn.

Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt'

Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt'

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Thập niên 2000, nam diễn viên này nổi đình đám nhờ vai Hà Thư Hoàn trong bộ phim "Tân dòng sông ly biệt".

Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình

Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình

Giải trí - 19 giờ trước

Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ này vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên.

Gây tranh cãi với vai 'Nam Phương Hoàng hậu', cuộc sống 14 năm làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà ra sao?

Gây tranh cãi với vai 'Nam Phương Hoàng hậu', cuộc sống 14 năm làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà ra sao?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Trước khi kết hôn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà từng là diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt.

Tin sao 4/7: Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý

Tin sao 4/7: Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley đi biển, trong khi đó Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý trong buổi công bố thí sinh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Xem nhiều

Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40

Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV

Xem - nghe - đọc
Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Xem - nghe - đọc
Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADN

Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADN

Xem - nghe - đọc
Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.