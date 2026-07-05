Từng được gọi là 'Kim Tae Hee Việt Nam', Hương Liên giờ ra sao?
GĐXH - Sau gần nửa năm kết hôn với con trai của cựu chủ tịch một tập đoàn lớn, cuộc sống của người mẫu Hương Liên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì lui về chăm lo gia đình, người đẹp sinh năm 2002 vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, theo đuổi nghệ thuật và dần trở lại các hoạt động trong làng giải trí.
Rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp sau khi kết hôn
Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Liên chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.
Trong bộ lễ phục cử nhân, người đẹp gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng tiếp tục khiến nhiều khán giả nhắc lại biệt danh "Kim Tae Hee Việt Nam" mà cô từng được gọi từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.
Hương Liên theo học tại Trường Đại học Lao động - Xã hội ở Hà Nội. Song song với việc hoàn thành chương trình đại học, cô còn tham gia khóa đào tạo diễn viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nhằm chuẩn bị cho con đường phát triển ở lĩnh vực diễn xuất.
Việc hoàn thành việc học sau khi đã lập gia đình được nhiều người đánh giá là một dấu mốc đáng ghi nhận của người đẹp.
Từ "The Face Vietnam" đến biệt danh "Kim Tae Hee Việt Nam"
Sinh năm 2002, quê tại Ninh Bình, Hương Liên được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023.
Dù không giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất mùa giải nhờ ngoại hình nổi bật với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và đường nét được nhận xét có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Tae-hee.
Chính vì vậy, nhiều khán giả ưu ái dành cho cô danh xưng "Kim Tae Hee Việt Nam".
Sau cuộc thi, Hương Liên tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu, thường xuyên xuất hiện tại các show thời trang và sự kiện lớn.
Bên cạnh đó, cô cũng phát triển mạnh trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xoay quanh thời trang, du lịch và phong cách sống. Hiện người đẹp sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên Instagram và TikTok.
Gây bất ngờ khi lên xe hoa ở tuổi 23
Cuối năm 2025, Hương Liên khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã tổ chức lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn.
Đến tháng 11/2025, cô chính thức lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung, con trai của cựu chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước.
Ông xã của Hương Liên hơn cô 12 tuổi và hiện công tác trong cơ quan nhà nước.
Thông tin người đẹp trở thành "dâu hào môn" từng thu hút nhiều sự chú ý bởi thời điểm đó cô vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp người mẫu.
Cuộc sống sau khi làm dâu hào môn
Sau khi kết hôn, Hương Liên không lựa chọn rời xa mạng xã hội hay dừng các hoạt động nghệ thuật.
Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, các chuyến du lịch, cuộc sống hôn nhân cũng như những hoạt động học tập và làm việc.
Người đẹp từng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình chồng trong việc tiếp tục học tập cũng như theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Theo Hương Liên, nếu có những dự án phù hợp với hình ảnh và định hướng phát triển, cô vẫn sẵn sàng tham gia thay vì chỉ tập trung cho cuộc sống gia đình.
Bước sang lĩnh vực diễn xuất
Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, Hương Liên còn bắt đầu thử sức với diễn xuất.
Thời gian qua, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình "Lời hứa đầu tiên" phát sóng trên VTV3. Đây là vai diễn đầu tiên của người đẹp trên màn ảnh nhỏ.
Trong phim, Hương Liên đảm nhận vai Linh Anh – nhân vật có cá tính mạnh, tham vọng và luôn sẵn sàng cạnh tranh để đạt mục tiêu.
Dù còn là gương mặt mới, sự xuất hiện của cô được xem là bước khởi đầu đáng chú ý trên con đường diễn xuất.
Trở lại "The Face Vietnam" sau gần 3 năm
Gần đây, Hương Liên tiếp tục thu hút sự quan tâm khi trở lại The Face Vietnam 2026.
Nếu ở mùa giải năm 2023 cô dừng chân ở top 6 ngay trước thềm chung kết, thì lần trở lại này, người đẹp được nhận xét có sự thay đổi rõ rệt cả về phong thái lẫn hình ảnh.
Nhiều khán giả cho rằng sau gần ba năm, Hương Liên trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thêm những trải nghiệm từ cuộc sống, hôn nhân cũng như công việc.
Việc vừa hoàn thành chương trình đại học, vừa theo đuổi diễn xuất, tiếp tục hoạt động người mẫu và tham gia các chương trình truyền hình cho thấy người đẹp sinh năm 2002 vẫn lựa chọn phát triển sự nghiệp song song với việc xây dựng cuộc sống gia đình. Đây cũng là hình ảnh được nhiều người hâm mộ đánh giá tích cực, khi cô không ngừng học hỏi và thử sức ở những lĩnh vực mới sau khi kết hôn.
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