Mỹ nhân vào vai 'người tình của vua Bảo Đại' gây sốt: Trâm Anh giữ dáng, đẹp da chỉ nhờ 2 thói quen đơn giản mỗi ngày
GĐXH - Sau khi đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn diễn viên, bên cạnh sự trở lại của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, cái tên Trâm Anh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người đẹp đảm nhận vai Lý Lệ Hà – một trong những mỹ nhân nổi tiếng gắn với cuộc đời Bảo Đại.
Không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình mang đậm phong cách thập niên 1930 với mái tóc uốn xoăn và vẻ đẹp quyến rũ, Trâm Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng và làn da khỏe khoắn dù không chia sẻ những phương pháp làm đẹp quá cầu kỳ.
Từ Á quân The Face đến nữ diễn viên được kỳ vọng trên màn ảnh
Sinh năm 1995, Trâm Anh tên đầy đủ là Lê Thị Trâm Anh. Cô được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân cuộc thi The Face Vietnam 2018 dưới sự dẫn dắt của Minh Hằng.
Dù chỉ cao khoảng 1,62 m, không sở hữu lợi thế chiều cao như nhiều người mẫu khác, Trâm Anh vẫn tạo dấu ấn nhờ gương mặt điện ảnh và khả năng biểu cảm trước ống kính. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, quảng cáo trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.
Bước ngoặt đến với cô khi tham gia bộ phim truyền hình Cây táo nở hoa. Vai Phương Trinh – cô gái chen vào hạnh phúc gia đình người khác – từng khiến khán giả "ghét lây" vì diễn xuất quá chân thực. Sau vai diễn này, Trâm Anh quyết định dành toàn bộ thời gian để theo đuổi con đường diễn viên.
Lần trở lại trong Hoàng hậu cuối cùng được xem là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất với một nhân vật có nhiều màu sắc và chiều sâu.
Vóc dáng cân đối nhờ duy trì những thói quen rất cơ bản
Bên cạnh vai diễn mới, Trâm Anh còn được nhiều người chú ý nhờ hình thể cân đối cùng làn da khỏe mạnh trong những hình ảnh đời thường và các chuyến nghỉ dưỡng.
Điều đáng nói là nữ diễn viên không theo đuổi những phương pháp giữ dáng quá khắt khe. Theo chia sẻ, cô chỉ kiên trì thực hiện hai thói quen đơn giản mỗi ngày.
Không ra ngoài vẫn bôi kem chống nắng
Trâm Anh cho biết việc đầu tiên cô luôn duy trì là sử dụng kem chống nắng, kể cả khi chỉ ở trong nhà hoặc không có lịch quay.
Quan điểm này cũng phù hợp với khuyến cáo của nhiều bác sĩ da liễu. Trong đó, tia UVA – loại tia cực tím chiếm phần lớn lượng tia UV đến bề mặt Trái Đất – có khả năng xuyên qua cửa kính và hiện diện quanh năm. Việc tiếp xúc kéo dài với tia UVA được cho là góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da, làm xuất hiện nếp nhăn, đốm sắc tố và suy giảm collagen.
Do đó, thoa kem chống nắng mỗi ngày được xem là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ làn da trước tác động của ánh sáng mặt trời và môi trường.
Uống đủ nước để chăm sóc cơ thể từ bên trong
Thói quen thứ hai được Trâm Anh duy trì là uống đủ nước mỗi ngày.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước tham gia vào hầu hết hoạt động sống của cơ thể, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng đến đào thải các sản phẩm chuyển hóa. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da cũng có điều kiện duy trì độ ẩm tốt hơn, hạn chế cảm giác khô ráp và trông tươi tắn hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng uống nhiều nước không phải "bí quyết thần kỳ" giúp da đẹp ngay lập tức. Chất lượng làn da còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, nội tiết và quy trình chăm sóc da phù hợp.
Vẻ đẹp đến từ sự kiên trì
Ở tuổi 31, Trâm Anh không xây dựng hình ảnh bằng những bí quyết làm đẹp phức tạp hay các phương pháp chăm sóc cơ thể tốn kém.
Hai thói quen mà cô duy trì mỗi ngày đều rất đơn giản: bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Đây cũng là những nền tảng được nhiều chuyên gia khuyến khích để duy trì sức khỏe làn da và vóc dáng lâu dài.
Có lẽ chính sự kiên trì với những điều tưởng như nhỏ bé ấy đã góp phần giúp Trâm Anh giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, sẵn sàng hóa thân thành Lý Lệ Hà – nhân vật được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn trong bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.
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