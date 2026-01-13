Mới nhất
Gượng dậy sau cú sốc, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đi gặp con rơi của chồng

Thứ ba, 11:59 13/01/2026
GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 "Gia đình trái dấu", chị họ hỏi ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bây giờ tính thế nào khi sự việc có con riêng đã bị vợ con phát hiện. Thực lòng, ông Phi không biết làm gì khi bỗng dưng có "một đứa con từ trên trời rơi xuống". "Chả lẽ bỏ mặc nó à?" - câu hỏi của ông Phi cũng là câu trả lời.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Bà Ánh đi gặp con rơi của chồng - Ảnh 1.

Ông Phi rơi vào tình huống khó xử, nhưng khẳng định sẽ không bỏ mặc con riêng. Ảnh VTV

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc xem kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con gái của nữ đồng nghiệp cũ. Bà Ánh đã một mình đến nhà cô Dung để gặp bé Nhi. Bé Nhi cho biết mình không ổn chút nào vì mẹ đã mất. Còn bố, bé nghĩ bố không cần mình, vì bố đã đến đây rồi nhưng lại đi.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Bà Ánh đi gặp con rơi của chồng - Ảnh 2.
Gia đình trái dấu - Tập 20: Bà Ánh đi gặp con rơi của chồng - Ảnh 3.

Bà Ánh tới gặp bé Nhi - con riêng của chồng. Ảnh VTV

Ông Phi cố gắng xin lỗi vợ nhưng bà Ánh tỏ ra rất cương quyết. "Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." - bà tuyên bố. Ông Phi thừa nhận mình có lỗi, nhưng đó là lỗi lầm một lần duy nhất. Ông thề rằng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ. 

Bà Ánh yêu cầu một là ông Phi đi, hai là bà sẽ đi vì cả hai không thể sống chung được nữa.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Bà Ánh đi gặp con rơi của chồng - Ảnh 4.

Bà Ánh tuyên bố không thể sống chung với ông Phi. Ảnh VTV

Tập 20 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 13/1 trên VTV3.

