Gượng dậy sau cú sốc, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đi gặp con rơi của chồng
GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 "Gia đình trái dấu", chị họ hỏi ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bây giờ tính thế nào khi sự việc có con riêng đã bị vợ con phát hiện. Thực lòng, ông Phi không biết làm gì khi bỗng dưng có "một đứa con từ trên trời rơi xuống". "Chả lẽ bỏ mặc nó à?" - câu hỏi của ông Phi cũng là câu trả lời.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc xem kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con gái của nữ đồng nghiệp cũ. Bà Ánh đã một mình đến nhà cô Dung để gặp bé Nhi. Bé Nhi cho biết mình không ổn chút nào vì mẹ đã mất. Còn bố, bé nghĩ bố không cần mình, vì bố đã đến đây rồi nhưng lại đi.
Bà Ánh tới gặp bé Nhi - con riêng của chồng. Ảnh VTV
Ông Phi cố gắng xin lỗi vợ nhưng bà Ánh tỏ ra rất cương quyết. "Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." - bà tuyên bố. Ông Phi thừa nhận mình có lỗi, nhưng đó là lỗi lầm một lần duy nhất. Ông thề rằng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ.
Bà Ánh yêu cầu một là ông Phi đi, hai là bà sẽ đi vì cả hai không thể sống chung được nữa.
Tập 20 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 13/1 trên VTV3.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thiệu bị đưa vào trại giam chờ điều tra, tại đây hắn đã cố tình dùng "chiêu" đang gặp vấn đề về sức khỏe và yêu cầu được gặp bác sĩ riêng.
Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", sau vụ ông Phi có con rơi, bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết thúc vai trong "Cách em 1 milimet", các diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường ngọt ngào của nhân vật Tú - Bách khiến khán giả thêm tò mò về kết phim dành cho cặp đôi.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.
Trước khi bỏ trốn, Thiệu ra lệnh đàn em 'thủ tiêu' thanh tra NguyệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thiệu đang tìm cách trốn ra nước ngoài, trước khi đi hắn đã ra lệnh cho đàn em tìm cách không cho thanh tra Nguyệt tỉnh lại.
'Gia đình Haha' tiếp tục hành trình với ngày trở về Bản LiềnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập đầu tiên của chặng đặc biệt và là tập 16 trong chương trình "Gia đình Haha" sẽ lên sóng vào cuối tuần này trên VTV3.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu ngỡ ngàng trước sai phạm của em trai chủ tịch tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Hằng Thu qua xác minh đơn tố cáo đã phát hiện chi tiết liên quan đến sai phạm của em trai Chủ tịch tỉnh Thủy.