Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 51 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách đặt câu hỏi để thử thách thái độ của Triển, khiến Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh bất ngờ và phải thận trọng hơn. Ông Sách còn nhấn mạnh mình đặt tin tưởng hoàn toàn vào Khắc.
"Chủ tịch Thủy đang muốn mượn bàn tay của cơ quan chức năng để đào sâu đến tận cùng những vấn đề của Trinh Tam, chỉ ra người phải chịu trách nhiệm chính. Không được để điều đó xảy ra. Theo cậu diễn biến tiếp theo sẽ là gì?", ông Sách phân tích.
Tuy nhiên, Triển lại nhắc khéo rằng vẫn còn một người khác khiến ông Sách cần phải lo lắng. Chi tiết này lập tức làm tăng sự căng thẳng, bởi nó gợi ra khả năng có “mắt xích” chưa lộ diện hoặc một nhân vật đang âm thầm khiến cục diện trở nên khó kiểm soát.
Trong lúc đó, cơ quan công an đã phát hiện Thiệu biến mất, không ở tập đoàn cũng như ở nhà. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, vây bắt. Cùng thời điểm, Thiệu đã trên đường tới bến tàu để đi trốn.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết ông Phó Bí thư tỉnh Sách có bao giờ hỏi về mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp giống như mình không. Triển thắc mắc vì Hằng Thu nói chuyện lắt léo, chơi chữ quá khó hiểu.
"Tôi biết được tính chất công việc của ông, quen đến cả nửa tỉnh này nhưng để thân được với chánh văn phòng đâu có dễ", Hằng Thu nói với Triển.
Tập 51 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 13/1 trên kênh VTV1.
